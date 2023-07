Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce jeudi 13 juillet 2023

​

​

Le groupe des Éminentes personnalités (Eminnent personne group, EPG) composé de trois anciens premiers ministres de la région : Perry Christie (Bahamas), Bruce Golding (Jamaïque) et Dr Kenny Anthony (Sainte-Lucie) a entamé mercredi 12 juillet une visite en Haïti. Les trois ex Premier ministres qui séjourneront au pays jusqu’au 15 juillet auront à rencontrer différents secteurs politiques dans le cadre de la recherche d’une solution à la crise qui affecte le pays depuis environ deux ans.

Selon une note de presse de la primature, Dr Ariel Henry a eu, en sa résidence officielle, une importante réunion de travail avec la délégation composée de personnalités mandatées par la Caricom, entre autres des trois anciens Premiers ministres, l’ambassadeur Colin Granderson. La rencontre visait à poursuivre les consultations initiées à la Jamaïque en juin dernier, et de discuter avec le gouvernement, les acteurs politiques, des représentants de la société civile et du secteur privé des voies et moyens en vue de parvenir à une mise en œuvre des engagements pris à la Jamaïque.

Le Bureau des Affaires Financières et Économiques de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (BAFE- DCPJ) a procédé à l’interpellation de Esther Dacius qui se faisait passer pour un consul du Canada en Haïti. Après avoir fui le pays, elle a été interpellée par les autorités Dominicaines et transférée à la DCPJ le samedi 8 juillet 2023 à la suite d’un mandat et d’un avis de recherche publiés à son encontre ainsi que son époux Marckenshy Honoré. Ce dernier, toujours en cavale, fait l’objet de plusieurs plaintes pour éscroquerie, faux, abus de confiance et association de malfaiteurs.

Par ailleurs, dans le cadre d’une opération menée de concert avec les autorités douanières de l’aéroport le vendredi 7 juillet 2023, le BAFE/ DCPJ a procédé à l’interpellation de Joseph Jackson, un policier de la 30eme promotion, en possession de 29.000 dollars en devise américaine, à la salle d’arrivée de l’aéroport. À la suite de cette interpellation, une enquête est ouverte au BAFE et une mesure de garde à vue a été prise à l’encontre du policier pour complicité de fuite, suspicion de blanchiment des avoirs provenant des infractions graves, trafic d’influence et outrage.

Le staff management de Rutshelle Guillaume a annoncé le mercredi 12 juillet 2023 une terrible nouvelle. Une note portant la signature de Lamery Samuel a informé le grand public du décès de la mère de la chanteuse survenu ce matin. L’interprète de Kè m nan men w est en deuil. Sa maman, Mme Lorianne Guillaume, s’est éteinte.

Le chanteur capois Ricardo F. Valcourt a récemment annoncé dans une interview accordée à Juno7 la sortie de son nouveau single intitulé « Kwè nan tèt ou » en featuring avec Toby Anbake. Cette chanson sortira officiellement le dimanche 16 juillet prochain. Un projet visant à montrer à une personne de faire un jugement ou une évaluation de sa propre valeur

Ce morceau est une réponse aux gens qui aiment se décourager. Le jeune artiste profite de son micro pour envoyer des messages positifs afin que ceux qui ont tendance à perdre espoir d’avoir une bonne estime de soi. “Kwè nan tèt se fyè de tèt ou, renmen tèt ou sinon pa gen moun k ap fè l pou ou”,a expliqué Ricardo Beatz.

Collinx Mondésir, âgé de 31 ans, devient le premier haïtien “Adobe Community Expert”. Il a été choisi après avoir participé à Adobe Max en octobre 2022 à Los Angeles. Il aura pour mission de supporter, d’inspirer et de guider la communauté globale d’Adobe, a-t-il dit lors d’un échange avec Juno7 au cours duquel il a détaillé le programme Adobe Max et Adobe Community Expert, tout en révélant ses objectifs fixés dans le cadre de cette nouvelle expérience.

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine haïtienne, Nicolas Delépine, a dévoilé le mardi 11 juillet 2023, la liste des 23 Grenadières retenues pour défendre les couleurs d’Haïti lors de la neuvième édition de la coupe du monde féminine senior qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Sans surprise, Melchie Dumornay et Nérilia Mondésir, deux cadres de la sélection figurent parmi les convoquées.

La liste des 23 sélectionnées pour la coupe du monde est composée de Kerly Théus, Lara Larco, Nahomie Ambroise (gardiennes); Chelsea Surpris, Bethina Petit-Frère, Milan Pierre-Jérôme, Tabita Joseph, Kethna Louis, Jennyfer Limage, Ruthny Mathurin, Esthericove Joseph (Défenseures) ; Melchie Daelle Dumornay, Noa Ganthier, Sherly Jeudy, Danielle Étienne, Maudeline Moryl, Dayana Pierre Louis ( Milieux). Pour les Attaquantes, Delépine a a fait appel à Nérilia Mondésir, Roselord Borgella, Darlina Joseph, Shwendesky Joseph, Batcheba Louis, Roseline Eloissaint.