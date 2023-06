Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce jeudi 15 juin 2023

​

L’ex-Première dame, Martine Moïse, a rencontré ce mercredi 14 Juin 2023, le Secrétaire Général de l’Organisation des États Américains (OEA), Luis Almagro. Ils ont échangé autour l’enquête sur l’assassinat du Président Jovenel Moïse et sur la nécessité pour les Nations Unies de mettre en place un Tribunal Spécial International similaire à celui mis en place après l’assassinat du Premier Ministre du Liban Rafiq Hariri.

Selon cette note, madame Moïse a plaidé pour une meilleure collaboration des Nations Unies, des États Unis, de la Colombie et de la République Dominicaine pour appréhender les grands assassins du Président Moïse qui circulent en toute impunité.

La conférence inter-haïtienne à la Jamaïque a débouché sur une impasse. Les lignes n’ont pas vraiment bougé car les acteurs ont des positions diamétralement opposées qui ne vont pas toujours au profit du plus grand nombre et dans le sens des intérêts supérieurs de la nation. Certains étaient convaincus que ces discussions n’allaient pas aboutir mais au final ce que les deux camps ont mis sur la table semble avoir été discuté à maintes reprises dans le pays ces derniers mois.

Des partis politiques, des regroupements d’acteurs ayant signé un accord qui se réclament de l’opposition en face de l’actuel premier ministre, dans le document baptisé déclaration de Kingston, Jamaïque ont proposé la mise en place d’un “Collège Présidentiel, d’un Gouvernement d’unité nationale dirigé par un premier ministre.” Ce gouvernement, selon cette déclaration, devra satisfaire aux priorités définies dans une feuille de route tenant lieu de termes de référence pour la transition. Il s’attèlera à respecter les prescriptions constitutionnelles concernant la participation des femmes et devra créer les conditions nécessaires pour inspirer confiance a la population. instaurer un climat de sécurité favorable à la reprise des activités économiques, aux réformes et à la tenue d’élections crédibles et inclusives.

Le magazine hebdomadaire américain, Billboard, consacré à l’industrie du disque, vient de publier le classement des 15 meilleurs groupes et artistes qui font partie des débutants sur les palmarès de sa plateforme. Le groupe musical haïtien Zafèm fait partie de cette liste à côté de Wunderhorse, Jim-E Stack, Dr. Teeth & The Electric Mayhem entre autres. Le journal de la musique et du divertissement aux États-Unis a souligné qu’ils sont tous nouveaux dans les charts de Billboard datés du 20 mai.

Billboard est un magazine hebdomadaire américain consacré à l’industrie du disque. Il publie plusieurs classements qui reflètent chaque semaine le succès des titres musicaux et albums les plus populaires aux États-Unis. Son classement le plus connu est le Billboard Hot 100 qui classe les 100 meilleurs titres indépendamment de leur genre musical. Le Billboard 200 est cependant pour les ventes d’albums.