Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce jeudi 22 juin 2023

Le Premier ministre Ariel Henry, a eu, mercredi 21 juin, une importante rencontre avec le président comorien, M. Azali Assoumani, également président de l’Union Africaine (UA), selon une note de presse émanant du bureau de communication de la Primature. Cette rencontre a lieu en marge du sommet « Pour un nouveau pacte financier mondial » qui se tient les 22 et 23 juin, à Paris.

Lors des discussions, Ariel Henry a évoqué la nécessité du resserrement des liens entre Haïti et les pays frères d’Afrique, la place d’Haïti au sein de l’Union africaine, la situation générale qui prévaut dans le pays, la question de sécurité et le soutien éventuel des pays africains aux forces de l’ordre haïtiennes. De son côté, le président Azali Assoumani a assuré le Premier ministre Ariel Henry de l’accompagnement de l’Union africaine et de la solidarité des peuples de cette organisation.

Des bandits armés ont enlevé puis séquestré l’ancien président du Conseil électoral provisoire (CEP) Pierre Louis Opont, dans la nuit du mardi 20 juin 2023 à Tabarre alors qu’il s’apprêtait à se rendre à son domicile, à bord de sa voiture officielle de marque Toyota Prado. Selon les informations dont dispose la rédaction de Juno7, les malfrats n’ont produit auprès de ses proches aucune demande de rançon jusqu’à présent.

Cet enlèvement survient exactement huit jours après celui de sa femme, la journaliste Marie Lucie Bonhomme Opont. Elle a été enlevée par un groupe d’individus armés le mardi 13 juin 2023 vers 3 heures du matin dans sa résidence privée à Tabarre. Ses ravisseurs l’avaient conduite au fief de Vitelhomme qui a ordonné sa libération vers 5 heures du matin. En effet, ces individus avaient saccagé et vandalisé la résidence de la journaliste.

Mettant en avant leurs solides relations bilatérales de longue date, le Canada et la République dominicaine, dans une déclaration commune publiée mercredi, réaffirment leur détermination à travailler d’un commun accord pour aider à résoudre la crise haïtienne. “Nous renforcerons la coordination en Haïti, en République dominicaine, au Canada et dans d’autres lieux si nécessaire, notamment par une présence accrue dans les ambassades du Canada à Port-au-Prince et à Saint-Domingue”, assurent-ils dans un communiqué disponible sur le site Web du gouvernement canadien.

Cette déclaration conjointe intervient après le refus des autorités dominicaines de faire de leur pays le siège d’un bureau de coordination de l’aide à la sécurité en faveur d’Haïti comme le souhaite le gouvernement canadien.

Le bureau de la communication du ministère de l’éducation nationale a dévoilé dans un communiqué le calendrier scolaire de l’année académique 2023-2024. La rentrée des classes débute le 11 septembre et prendra fin le 28 juin 2024. Le calendrier scolaire de l’année académique 2023-2024 contient 191 jours de classe et 11 jours de congé, selon le MENFP qui a aussi souligné 955 heures d’enseignement pour le fondamental et 1 146 pour le secondaire lorsqu’on totalise le nombre de jours.

Le MENFP a aussi fixé les dates importantes pour les examens officiels: pour la 9ème année fondamentale du 10 au 12 juin 2024, l’Ecole normale d’instituteurs du 10 au 14 juin 2024, le Centre d’éducation familiale (CEF) du 17 au 21 juin 2024, pour la Fin d’études secondaires c’est du 24 au 27 juin 2024, la Formation technique et professionnelle est fixée du 1er au 26 juillet 2024.

La Police Nationale d’Haïti (PNH) annonce l’arrestation le mardi 20 juin 2023 de Désius Jameson et Lucien Thomas. Ces individus sont accusés de plusieurs crimes dont trafic d’armes et association de malfaiteurs.

Le nommé Désius Jameson, 29 ans, a été appréhendé à Pétion-Ville. Il est spécialisé dans le trafic d’armes à feu, braquage et association de malfaiteurs. Domicilié à Route des Frères, Désius Jameson est un membre d’un gang opérant à Marin, commune de la Croix-des-Bouquets, selon les informations communiquées par la PNH.

Quant à Lucien Thomas, la Police affirme qu’il est un chauffeur de taxi moto et qu’il est également membre du même gang. gé de 39 ans, il réside à Marin 23. Il a été arrêté au moment où il s’apprêtait à apporter un fusil de marque IMI, de calibre 9mm, de série 093081, à Désius Jameson qui, lui, a été déjà appréhendé par les agents de l’ordre.

Pour son projet intitulé “Plantem”, le journaliste et militant écologiste, Jean Gardy Charles, a remporté la troisième édition du prix Jeune Leader d’Haïti organisé par l’Association des Citoyens pour l’Avancement et le Relancement Social (ACARESO) en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de l’Action Civique (MJSAC). La grande finale du concours a eu lieu le samedi 17 juin 2023 au palais Municipal de Delmas.

Jean Gardy Charles a reçu un chèque de 100 mille gourdes, un trophée et une médaille pour avoir remporté ce concours grâce à son projet intitulé “Plantem” qu’il a présenté aux membres du jury. Ce projet est un projet de Jardin mobile. Un jardin qui est lié au système agricole urbain. Lors d’une interview accordée à Juno7, le lauréat a partagé son sentiment de satisfaction, tout en dévoilant ses perspectives. “Ce prix renforce ma motivation, cela me montre qu’Haïti a une réserve de jeunes qui ne perdent pas espoir et qui pensent refaire Haïti à travers leur implication communautaire et surtout dans les zones défavorisées”, a déclaré le diplômé en technologie de l’environnement et CEO de l’entreprise Agri-Biz.