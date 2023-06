Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce jeudi 29 juin 2023.

​

​

Le vice-président du Salvador, Felix Ulloa, a annoncé que son pays installera un bureau de coopération en Haïti. Il a fait cette déclaration lors de la 57ème réunion des chefs d’État et de gouvernement du Système d’intégration Centraméricain (SICA), organisée au Belize en début de semaine.

Selon le vice-président Ulloa, les ministres des affaires étrangères de son pays et d’Haïti ont signé, à Washington, un accord pour que le Salvador puisse installer un bureau de coopération bilatérale sur le territoire haïtien. Cette structure aura une fonction humanitaire et d’assistance, selon les informations publiées sur le compte Twitter du bureau de la vice-présidence du Salvador.

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) vient de sortir une nouvelle certification de magistrats. 28 sont jugés aptes à rester dans le système alors que 7 autres venant tant de tribunaux de paix que de première instance sont jugés indignes de continuer à occuper leur fonction de juge. Parmi les 28 juges certifiés, l’on retrouve Bernard SAINT-VIL, Ex-Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince; Mathieu CHANLATTE, Juge et Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince.

Parmi les juges non certifiés, l’on retrouve Dudié PROPHÈTE, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Quartier-Morin / non certifié pour absence d’intégrité morale caractérisée par le rançonnement des justiciables; Luc Kerlin CHARLES, Suppléant Juge au Tribunal de Paix de Saut d’Eau / non certifié pour faux diplômes de fin d’étude secondaire (Bacc I et II); Lyonel Ralph DIMANCHE, Ex-Doyen du Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets / non certifié pour implication dans des cas avérés de spoliation; Ernest ISAAC, Juge de siège au Tribunal de Première Instance de Miragoâne / non certifié pour absence d’intégrité morale; Gesner MORISSET, Juge au Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien / non certifié pour rançonnement des justiciables..

Le coordonnateur de la Cellule technique de la Direction générale du Ministère de l’éducation nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), Denès Metellus, au nom des plus hautes autorités de cette institution, a inauguré le mardi 27 juin à Pétion-Ville des assises dédiées à la Feuille de route de la réforme curriculaire.

L’objectif primordial de cet atelier de quatre jours est de définir le contenu de la feuille de route en recueillant les points de vue des participants sur les axes prioritaires de la réforme curriculaire. Cette activité offrira également l’occasion aux acteurs de la communauté éducative d’analyser de manière approfondie les enjeux et les défis liés à la planification et la mise en œuvre de cette réforme.

L’entreprise dirigée par l’homme d’affaires Sebastien Boulos, DELIMART S.A, vient d’annoncer qu’elle remettra en service, ce vendredi 30 Juin 2023, son supermarché dans la commune de Delmas, à l’angle de Delmas 32 et de la route principale de Delmas, détruit il y a cinq (5) ans. Selon un communiqué, ce supermarché est présenté dans un cadre totalement rénové, plus attrayant, plus spacieux avec des offres de produits et services plus diversifiés.

Avec des rayons dédiés aux fournisseurs et producteurs locaux, elle va stimuler des activités de production, de transformation et de mise en marché des produits du terroir haïtien et encourager l’investissement de nouveaux entrepreneurs dans le commerce de détails et proximité, selon ce communiqué. L’entreprise annonce par ailleurs, que l’ouverture de ce Supermarché ultra moderne aux normes internationales va créer plus de 150 emplois directs et des milliers d’emplois indirects.

Dans le cadre de la préparation de la sélection nationale féminine senior pour la prochaine coupe du monde, la communauté haïtienne de Suisse et de la France est invitée à lui apporter son soutien en assistant au match international amical contre Malte le 1er juillet 2023 à 18h00 au Stade d’octodure à Martigny, en Suisse.

“La Mission Permanente d’Haiti apprecierait la presence de la communaute haitienne de la Suisse et de la France voisine au match afm de supporter les Grenadieres en achetant vos tickets sur le site : www.ticketcorner.ch”, écrit l’entité diplomatique dans une invitation, consultée par Juno7.

L’internationale haïtienne Dougenie Tabita Kerbie Joseph, native de la Plaine du Cul-de-Sac, s’est engagée avec l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille qui évolue dans la deuxième division du championnat français. La joueuse qui aura 20 ans le 13 septembre prochain a évolué durant les deux dernières saisons sous les couleurs du club brestois en D2. La durée du contrat de la grenadière n’a pas été révélée par le club phocéen.

La section féminine de l’Olympique de Marseille est un club de football féminin français basé à Marseille. Fondée en 1920, elle a été dissoute en 1986 avant d’être recréée sous sa forme actuelle en 2011. L’équipe première a évolué en D1 féminine de 2016 à 2018. Reléguées un an plus tôt, les féminines de l’OM finissent premières de leur groupe en D2 lors de la saison 2018-2019 et remontent ainsi en première division avant de redescendre dans la foulée.