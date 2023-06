Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce jeudi 8 juin 2023

​

​

Kamala Harris sera en visite ce jeudi 8 juin 2023, à Nassau, aux Bahamas, où elle rencontrera les dirigeants des 15 pays membres de la CARICOM ainsi que la République dominicaine comme pays observateur. Le premier ministre Ariel Henry rencontrera lors de cette visite la Vice-présidente américaine. Selon le journal américain Miami Herald, la Vice-présidente des États-Unis profitera de son passage pour faire pression pour une force multinationale et réitérer le soutien de l’administration Biden à ce sujet.

“À Nassau, la vice-présidente réitérera le soutien de notre administration à une force multinationale en Haïti. Nous avons clairement indiqué que nous pensons que la situation sécuritaire et humanitaire en Haïti se détériore et que la situation sur le terrain ne s’améliorera pas sans l’aide de sécurité armée des partenaires internationaux”, a déclaré un haut responsable américain à Miami Herald.

L’ambassade de France en Haïti, l’ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière; la cheffe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), María Isabel Salvador ainsi que le Secrétaire adjoint aux affaires de l’hémisphère occidental, Brian Nichols, ont exprimé leur solidarité aux victimes des récentes inondations et du tremblement de terre qui ont provoqué des dégâts considérables jusqu’à causer des blessés et des décès, selon des bilans des autorités.

Les dernières pluies ont fait 42 morts dont une trentaine dans le département de l’Ouest, notamment dans la commune de Léogâne. Tandis que 4 décès et 36 blessés ont été enregistrés dans la ville de Jérémie après le passage du tremblement de terre de magnitude 5,5 qui a frappé la région Sud d’Haïti mardi matin.

En présence du premier ministre Ariel Henry, du ministre de l’Economie et des Finances Michel Patrick Boisvert et d’autres membres du gouvernement ainsi que l’ancien président Jocelerme Privert, la Direction générale des impôts (DGI) a célébré, le mardi 6 juin 2023, son 99e anniversaire. Dans une année cette institution chargée de collecter, exploiter les informations foncières à but fiscal, vérifier les impôts directs, les droits d’enregistrement, de timbre et de la curatelle, les redevances et taxes diverses deviendra centenaire.

Dans son discours de circonstances, le PM Henry a fait savoir que cette institution pérenne occupe une place centrale dans la vie de notre nation par sa mission fondamentale de perception de droits, d’impôts et de taxes, combien essentielle au développement national, et à la mise en œuvre de politiques publiques dans le seul but de satisfaire les besoins fondamentaux de notre collectivité. “Mon Gouvernement renouvelle sa volonté de soutenir et d’accompagner l’Administration fiscale, en l’occurrence, la Direction Générale des Impôts, sur les chantiers de la reforme et de la modernisation visant à combler les attentes des contribuables et à mobiliser des ressources destinées à satisfaire les besoins de nos concitoyens”, a-t-il indiqué.

L’Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (IGPNH) a procédé au lancement officiel de la reprise des opérations de vetting le jeudi 1er juin 2023, à Delmas 2. Des personnalités comme Mme Emmelie Prophète-Milcé, la Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, M. Frantz Elbé, Directeur Général a.i de la PNH, des représentants du BINUH, du PNUD, de l’INL, des représentants des organismes de droits humains et de la société civile, ont pris part à cette cérémonie.

Dans son allocution, l’Inspecteur Général en chef, M. Fritz St-Fort, a fait savoir que le processus de vetting répond à un besoin à un moment où certains membres du personnel policier sont l’objet de critique et d’implication présumée dans des actes malhonnêtes. “Il s’agit de l’urgente nécessité d’épurer les effectifs de la PNH”, a-t-il soutenu.

Les avocats de la Société Générale de Banque S.A. (SOGEBANK), lors d’une conférence de presse tenue mercredi 7 juin 2023, ont réagi sur l’arrestation de plusieurs employés et aussi sur des avis de recherche émis à l’encontre d’autres par l’institution policière au courant du mois de mai. Ils ont qualifié l’arrestation de ces employés et ces avis de recherche “d’arbitraires, illégaux visant à ternir l’image de la SOGEBANK et celle de ses employés.”

La SOGEBANK dit déplorer que la DCPJ ait décidé, en violation de toutes les règles procédurales, de procéder à des auditions d’employés, suivies d’arrestation de Catheline BAROCHIN, Daphkar ST PAUL et Leevens Lifeté DEJOIE et de publication d’avis de recherche à l’encontre de Jean Junior MEMNON, auditeur interne, et Jean Ralph ANTOINE, directeur de succursale, pour abus de confiance et vol; et ceci, plus de treize (13) mois après le dépôt de cette plainte au Tribunal de Paix de Pétion-Ville. Elle se dit également prête à collaborer avec les autorités compétentes pour mener à bien l’enquête. Elle a demandé formellement la libération des employés arrêtés illégalement et la rétractation des avis de recherche.

Bonne nouvelle pour les bénéficiaires potentiels du Humanitarian Parole. Le procès opposant les 20 États défavorables au Humanitarian Parole au gouvernement fédéral ne se tiendra plus le 15 juin prochain. Le juge chargé du dossier, Drew Tipton, a accepté la demande des deux parties pour renvoyer ce procès au 24 août 2023, selon un document émanant du Tribunal du district sud du Texas et signé par le juge en question le lundi 5 juin.

Ce programme humanitaire devrait ainsi continuer son chemin au moins jusqu’au mois d’octobre prochain, date à laquelle le juge Drew Tipton doit rendre son verdict.

Une opération menée le lundi 5 juin par des officiers de la branche marine de la police de Turks and Caicos a conduit à l’interpellation de 169 migrants haïtiens non-documentés. La police de cet archipel précise avoir reçu des informations concernant un navire suspect faisant route vers Providenciales, le centre urbain des îles Turks and Caicos.

Parmi ces migrants, les autorités de ce territoire britannique d’outre-mer informent avoir dénombré 38 femmes, 131 hommes et trois mineurs. Ils ont par la suite été remis aux responsables de la migration de cet archipel. C’est la 18ème opération du genre menée par la branche marine de la police de Turks and Caicos cette année. 2090 migrants dont 13 enfants ont été arrêtés dans le cadre de ces interventions.

Pour mieux préparer la Gold Cup qui se tiendra aux États-Unis, la sélection nationale masculine haïtienne jouera en amical le 16 juin face à l’Inter de Miami, équipe de la MLS dirigée par l’ancien footballeur anglais David Beckham. Cette rencontre va se dérouler à huis clos à 10 heures du matin, a annoncé la Fédération Haïtienne de Football. Notons que Lionel Messi est sur le point de signer avec cette équipe pour un contrat de deux ans où il devrait toucher 50 millions d’euros par saison. Le footballeur argentin dans une interview à Mundo Deportivo a annoncé son souhait de rejoindre la franchise américaine.