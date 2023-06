Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce lundi 19 juin 2023

​

Le chef de la diplomatie américaine, dans un long message publié sur Twitter, est revenu sur la crise haïtienne et les récentes discussions qui ont eu lieu entre les acteurs à Kingston en Jamaïque. Face aux maigres avancées, l’opposition qui est ressortie bredouille avec les critiques acerbes des proches du pouvoir et le gouvernement qui reste sur sa position consistant à offrir des postes, M. Blinken leur a demandé de lancer un processus de “dialogue sérieux”.

“Nous nous joignons à nos partenaires pour encourager le Premier ministre Henry, le Haut Conseil de la transition et d’autres représentants politiques, économiques, religieux et de la société civile à lancer un processus sérieux”, a-t-il dit.

Le secrétaire d’Etat américain qui participait à la réunion ministérielle convoquée par la ministre canadienne des affaires étrangères sur la crise sécuritaire que connaît que le pays en a profité pour dresser un tableau sombre de la situation sécuritaire du pays soulignant la terreur imposée par les gangs, les difficultés rencontrées par la PNH malgré le support des pays amis d’Haïti.

“Le peuple haïtien a besoin de notre soutien total. Il en a besoin maintenant. Ce soutien doit commencer par la sécurisation d’Haïti. À court terme, le moyen le plus efficace d’endiguer la violence et de rétablir la stabilité est de renforcer la police nationale haïtienne afin qu’elle puisse veiller à ce que l’État – et non les gangs – contrôle le pays”, a indiqué Antony Blinken.

Mais l’institution policière a de nombreuses faiblesses et des défis immenses à relever. M. Blinken a dit lui même qu’il “faudra du temps pour que la PNH puisse fonctionner à plein régime”. C’est pourquoi, ajoute-t-il, “les États-Unis soutiennent les appels des autorités haïtiennes et internationales en faveur du déploiement d’une force multinationale en Haïti. Une fois qu’un pays chef de file s’engagera, nous aurons besoin de votre soutien solide pour obtenir une autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies pour cette mission importante.”

La Direction générale de la Protection Civile (DGPC), à travers plusieurs publications sur les réseaux sociaux dimanche, met en garde la population haïtienne face à l’arrivée imminente d’un système tropical sur les Antilles. Selon la DGPC, cette onde tropicale qui se localise sur l’île du Cap-Vert, État insulaire de l’Afrique, pourrait se transformer en tempête tropicale d’ici 24 à 48 heures et risque de frapper les Antilles.

La Protection Civile informe également que plusieurs départements du pays notamment le Centre, l’Artibonite, le Nord et le Nord-ouest sont sous la menace de pluies et d’orages. Elle appelle en ce sens la population à la vigilance, lui demandant de s’informer en suivant les mises à jour de la météo. “Soyez vigilants et préparez-vous à assurer votre sécurité et celle de vos proches”, recommande-t-elle.

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Nesmy Manigat, a procédé le samedi 17 juin à la signature et la remise d’attestations à plusieurs dizaines de jeunes, filles et garçons, élèves du lycée national de Pétion-Ville. Ils ont suivi des sessions de formation avec simulation des cas, ce qui les habilite à prodiguer des soins de premiers-secours aux personnes qui en auraient besoin.

Cette cérémonie a été l’occasion pour le ministre Manigat d’initier le Programme de sensibilisation aux « Gestes qui sauvent » en cas de catastrophes, en partenariat avec l’Unité mobile de premiers secours/Service d’urgence médical motorisé (UMPS-SUMMOC). Ce programme mobilisera d’autres partenaires et s’étendra progressivement dans d’autres districts scolaires à travers le pays, selon le MENFP.