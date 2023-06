Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce mardi 20 juin 2023

​

​

Le premier ministre Ariel Henry via deux publications sur son compte Twitter a exprimé sa volonté de rétablir la sécurité, de trouver les moyens pour renforcer les forces de sécurité et surtout de mettre en place un nouveau CEP afin de permettre à la population d’élire ses dirigeants. “Je tiens à réitérer ma volonté inébranlable de tout mettre en œuvre pour rétablir un environnement sécuritaire, de chercher les moyens pour renforcer nos forces de sécurité, de mettre en place un CEP qui inspire confiance, afin de redonner la parole au peuple haïtien pour élire librement ses dirigeants”, a-t-il indiqué.

Dans un second tweet, Ariel Henry dit s’engager à lancer avec le Haut Conseil de la Transition le processus de révision de la Constitution, à constituer un gouvernement d’unité nationale et à travailler avec les partenaires du Consensus du 21 décembre 2022, en vue d’élargir la composition du HCT afin d’y inclure d’autres compatriotes.

La Banque de la République d’Haïti, dans une note publiée le lundi 19 juin, informe que le processus de la reprise des services du Système de Paiement Interbancaire Haïtien (SPIH) et le Processus National de Paiement (PRONAP) connaissent une progression satisfaisante depuis les récents dysfonctionnements. La BRH a aussi souligné que ce problème technique ne fait peser aucun risque sur l’épargne des déposants du système financier.

Par ailleurs, la BRH a indiqué qu’un nouvel horaire de compensation est établi concernant la disponibilité des fonds liés aux dépôts sur compte par chèque. “5 jours ouvrables dans l’aire métropolitaine et 10 jours ouvrables dans les villes de province.” La BRH a rassuré que le service de paiement par chèque aux guichets de la BRH reste opérationnel comme à l’accoutumée et son site web (www.brh.ht) est fonctionnel, tout en rappelant que les transactions internationales (ordre de virement de l’étranger vers Haïti et vice versa) via le système SWIFT sont exécutées sans aucune interruption.

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine haïtienne, Gabriel Pellegrino Calderon, a dévoilé lundi 19 juin 2023, via une vidéo, la liste des 23 joueurs retenus pour disputer la Gold Cup qui se tiendra aux États-Unis. Voici les noms retenus:

Gardiens : Alexandre Pierre, Garissone Innocent, Josué Duverger. Défenseurs: Ricardo Adé, Carlens Arcus, Alex Christian, Steven Séance, Garven Metusala, Djimy-Bend Alexis, Donald Guerrier. Milieux : Bryan Alcéus, Leverton Pierre, Carl Fred Sainté, Danley Jean-Jacques, Steven Saba, Simonsen Jeppe. Attaquants : Carnejy Antoine, Frantzdy Pierrot, Duckens Nazon, Mondy Prunier, Derrick Étienne, Fabrice Jean Picault, Jayro Jean.

La sélection haïtienne figure dans le groupe B au côté du Mexique, du Honduras et du Qatar en tant qu’invité. La compétition débutera le samedi 24 juin 2023 avec une rencontre qui opposera les États-Unis, pays hôte, à la Jamaïque. Haïti jouera son premier match le 25 juin contre le Qatar à 6 heures de l’après-midi.