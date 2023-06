Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce mardi 27 juin 2023

​

​

Ne ratez aucune info, retrouvez toutes les informations et l’essentiel de l’actualité haïtienne tous les jours sur Juno7.

L’assemblée générale de l’Organisation des Etats américains en date du 23 juin a adopté à la quatrième séance plénière une résolution sur le rétablissement de la sécurité, le renforcement de l’aide humanitaire, et le soutien à la protection des droits de la personne et la démocratie en Haïti.

Dans cette résolution, la principale action devant conduire à un rétablissement de la sécurité passera par un appui au renforcement de la PNH. Elle a décidé d’exhorter les États membres et les observateurs permanents qui sont en mesure de le faire, à fournir une assistance immédiate à Haïti en matière de sécurité et à fournir des fonds spécifiques notamment à la police nationale.

Le ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus, en marge de cette 53ème session ordinaire de l’assemblée générale de l’OEA tenue à Washington, a eu des rencontres bilatérales avec son homologue du Canada, Mélanie Joly, des hauts fonctionnaires du département d’Etat américain, de la France, du Brésil. Il a signé un accord pour une coopération entre les académies diplomatiques d’Haiti et du Guatemala et par ailleurs réalisé un entretien avec le coordonnateur du Groupe de travail sur Haiti.

Le Premier ministre Ariel Henry, en sa qualité de ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, a procédé lundi à l’ouverture d’un atelier de travail sur la réforme de la fonction publique territoriale. Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet « Gouvernance locale et développement territorial », vise à ce que “toutes les femmes et tous les hommes des communautés urbaines et rurales du pays aient accès à des services de base décents et des moyens d’existence diversifiés”, selon les propos du Premier ministre Ariel Henry.

Dans un communiqué publié lundi 26 juin, la direction générale du Fonds National de l’Education (FNE) annonce avoir payé tous les arriérés de salaires des enseignants du Programme Spécial de Gratuité de l’Éducation (PROSGATE). Le FNE a dévoilé le montant débloqué pour payer les enseignants et a rappelé comment s’est déroulé le processus de paiement

Le Programme Spécial de Gratuité de l’Éducation constitue l’un des axes d’intervention majeure du Fonds National de l’Éducation. Il prend en charge les coûts de scolarité et le paiement du personnel enseignant contractuel sur l’ensemble du territoire, souligne le FNE tout en révélant que 30% de son budget annuel, soit plus de 700 000 000 de gourdes chaque année, est absorbé par le PROSGATE.

La sélection nationale masculine haïtienne pour son entrée en lice dans la Gold Cup a battu dimanche l’équipe du Qatar (2-1) grâce à Duckens Nazon sur penalty et Frantzdy Pierrot à la fin de la rencontre (90′ +7). Le premier ministre Ariel Henry n’a pas tardé à réagir sur son compte Twitter en saluant la victoire de l’équipe, tout en encourageant les grenadiers à maintenir le cap pour le reste de la compétition. “C’est avec joie que je salue la victoire, ce soir, de nos Grenadiers aux dépens des Qatariens. Je tiens à les féliciter pour ces prouesses qui rejaillissent sur le front altier de chaque compatriote”, a-t-il tweeté.

Rappelons que dans le groupe B, Haïti et le Mexique comptent trois points pour leur première sortie. Jeudi prochain, l’équipe nationale défiera les mexicains à 11 heures du soir pour un match de revanche lorsqu’on sait comment le pays avait été éliminé le 2 juillet 2019 en demi-finale dans les prolongations contre cette même sélection grâce à l’arbitre qatari Abdulrahman Al-Jassim qui a basculé le rêve de tous les haïtiens en accordant un faux penalty à l’équipe nord-américaine.