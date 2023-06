Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce mercredi 21 juin 2023.

​

​

La nouvelle directrice exécutive du Programme Alimentaire Mondial (PAM), Cindy Lou Hensley McCain, est arrivée en Haïti le dimanche 18 janvier 2023. Elle était accompagnée de son homologue du Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance (UNICEF), Catherine Russell, et de l’expert indépendant des Nations-Unies pour les droits de l’homme, Bill O’Neil.

La présence de ces fonctionnaires des Nations-Unies coïncide avec la grave crise humanitaire qui affecte le pays. Pas moins de 4,9 millions de personnes, soit un peu plus de 40% de la population, souffrent d’insécurité alimentaire et ont besoin d’une aide humanitaire urgente. Cette situation affecte aussi de nombreux enfants. Près de 3 millions d’entre eux ont besoin d’une aide humanitaire urgente, selon l’UNICEF.

Le bureau de communication de la Primature informe ce mardi que le premier ministre Ariel Henry, participera au Sommet” Pour un nouveau pacte financier mondial”, les 22 et 23 juin 2023, à Paris, en France. Le chef du gouvernement a reçu l’invitation du Président Emmanuel Macron.

Accompagné du ministre de l’Économie et des Finances et d’autres collaborateurs, le chef de la Primature prendra part, aux différentes assises lors de ce sommet axé, notamment, sur le financement du développement, le climat, la santé mondiale. En marge de ce sommet, il aura plusieurs rencontres bilatérales avec des chefs d’Etat et de gouvernement autour de la situation générale du pays.

Le premier ministre Ariel Henry a annoncé mardi 20 juin sur sa page Facebook qu’il s’engageait à lancer avec le Haut Conseil de la Transition (HCT) le processus de révision de la Constitution et à constituer un gouvernement d’unité nationale.

Le chef du gouvernement a également assuré qu’il comptait travailler avec les partenaires du Consensus du 21 décembre 2022 et avec l’ensemble des acteurs politiques, de la société civile et du secteur privé, en vue d’élargir la composition du HCT afin d’y inclure d’autres compatriotes. Il n’a pas toutefois pas précisé dans quel délai il entendait mettre en branle ces initiatives ni combien de personnalités seront ajoutées au Haut Conseil de la Transition, constitué actuellement de trois membres

Le Premier ministre Ariel Henry s’est entretenu mardi 20 juin avec une importante délégation de l’Unicef et du PAM en visite en Haïti, présidée par Mme Cindy Lou Hensley McCain et Mme Catherine Russell, informe la Primature à travers une note de presse. Les échanges ont porté sur des points clés dont la sécurité, les élections, l’aide humanitaire, le renforcement de la coopération dans le domaine de l’humanitaire, selon la Primature.

Dans ses interventions, le Premier ministre Henry a réitéré la détermination de son gouvernement à ramener la paix et la stabilité dans le pays, conditions indispensables au développement politique et économique de notre nation. a-t-il indiqué. De leur côté, les représentants du PAM et de l’Unicef ont tenu à saluer les efforts consentis par le gouvernement haïtien pour faciliter l’acheminement de l’aide dans les endroits reculés du pays et/ou à haut risque.

La Directrice exécutive du Programme alimentaire mondiale (PAM), Cindy Mccain, et la Directrice exécutive du Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF), Catherine Russell, ont visité mardi l’école nationale République des Etats-Unis, située à Bois-Patate, Canapé-Vert. Elles ont été accueillies par le ministre Nesmy Manigat et d’autres cadres du MENFP.

Au cours de cette visite, le ministre Nesmy Manigat a salué le soutien de l’UNICEF et du PAM à l’école haïtienne. « Je suis ravi ce matin de voir l’UNICEF et le PAM se réunir dans un même espace scolaire. C’est un grand signal pour Haïti, et bel exemple de collaboration, où nous pouvons combiner nutrition et cantine scolaire. C’est un geste très apprécié», a-t-il déclaré.

Outre les directrices exécutives de l’UNICEF et du PAM, la délégation onusienne était composée, entre autres, de Garry Conille, directeur régional de l’UNICEF en Amérique latine et dans les Caraïbes; de Manuel Fontaine, directeur du Bureau des programmes d’urgence de l’UNICEF, de Bruno Maes, représentant résident en Haïti de l’UNICEF, de Lola Castro, directrice régionale du PAM; Jean Martin Bauer, représentant résident du PAM en Haïti.

Dans une note de presse en date du 20 juin, le parti Patriyòt Natif Natal (PNN), signataire de l’accord du 21 décembre 2022, critique les participants au Sommet de Kingston ayant rejeté la proposition d’un gouvernement d’union nationale faite par le pouvoir en place. Cette structure politique invite les acteurs politiques en question à se ressaisir et à revenir sur la table des négociations. Ce qui donnera, selon elle, une chance au dialogue, seule voie royale pouvant déboucher sur une solution acceptable pour tous dans I’état actuel de la crise haïtienne.