Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce mercredi 28 janvier 2023

La cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a organisé le mardi 27 juin une cérémonie marquant son 200e anniversaire. Aux côtés des conseillers de la CSCCA, se sont réunis le premier ministre et des membres de son gouvernement, la présidente du HCT, le président de la cour de cassation, et des représentants de pays amis d’Haïti entre autres.

La présidente de la cour, Marie Neltha Fethière a retracé, dans son discours, un bref historique de l’institution.Elle a précisé que la Cour Supérieure des comptes doit demeurer le symbole de la rigueur dans le contrôle de l’administration publique nationale, notamment dans celui des finances publiques. Cette institution, selon elle, doit continuer à porter l’étendard de garante de la conduite des actions publiques, réaliser ou contribuer à matérialiser les sanctions contre tout gestionnaire manquant à son devoir de respecter les biens et deniers publics, ce qui les amènerait à les gérer en citoyen responsable et honnête.

Pour sa part, le premier ministre Ariel Henry a fait savoir que Haïti a besoin d’une révolution intellectuelle et morale qui oblige à la transparence et à la sincérité des comptes. Cette révolution c’est celle de l’évaluation qui oblige chacun à se soucier des conséquences de ce qu’il décide, en termes d’utilisation des fonds publics et des résultats de ce qu’il entreprend; celle de la responsabilisation personnelle pour ceux qui commettent des fautes. C’est la fin du sentiment d’impunité.

Dans le cadre de la poursuite des investigations sur la découverte d’un fusil d’assaut et de munitions à l’entrepôt de la douane de Drouillard, la PNH informe avoir procédé à la saisie d’un pistolet chez l’une des personnes interpellées.Selon une note de la PNH, une perquisition a été effectuée par la DCPJ, au domicile du nommé Odoine Guérisma, arrêté la semaine dernière, à Fort Jacques 22, le week-end dernier.

A la suite de la découverte des pièces d’un fusil et des boites de munitions saisies, la DCPJ avait procédé à l’interpellation des nommés Sebonnet MICHEL, Wilbains GEORGES et le destinataire du colis, Guérisma ODOINE pour leur implication présumée dans cette affaire. Aussi, deux autres personnes dont un pasteur qui résident aux États Unis sont activement recherchées par les agences de Coopération FBI/ATF dans le cadre de cette affaire.

L’homme d’affaires André Apaid réagissant aux sanctions imposées par le Canada annoncées par la ministre des Affaires Etrangères du Canada Mélanie JOLY, l’ayant placé dans une liste de sanctionnés accusés de « violations de droits humains, incluant la violence sexuelle » a qualifié cette décision “d’incompréhensible” qui va nuire à ses activités. Dans cette note dont Juno7 a eu copie publiée environ une semaine après l’annonce des sanctions, il n’a manifesté aucune intention d’intenter un procès pour se blanchir.

“A madame Joly, Ministre d’un pays d’Etat de Droit, je souhaite qu’elle vérifie ses sources et les faits. Je rejette catégoriquement toutes accusations ou suspicions de contributions au climat d’insécurité ou de corruption d’ailleurs incompatible avec le type d’emplois que nous offrons à nos compatriotes depuis des décennies, en partenariat avec des entreprises canadiennes et américaines sérieuses”, a-t-il indiqué.

L’organisation non-gouvernementale Reporter Sans Frontières (RSF), à travers un communiqué publié ce mardi 27 juin 2023, somme les autorités haïtiennes de tout mettre en oeuvre pour retrouver le propriétaire de la chaîne Télé Pluriel, Pierre-Louis Opont. L’ancien président du Conseil Électoral Provisoire (CEP) -janvier 2015-janvier 2016- est retenu en otage par des bandits armés depuis le 20 juin.

“RSF demande au gouvernement haïtien de redoubler d’efforts pour obtenir la rapide libération de Pierre-Louis Opont et de prendre des mesures urgentes pour protéger les journalistes haïtiens de la violence des gangs, de mettre un terme au climat de terreur dans lequel ils sont plongés aujourd’hui et de créer les conditions de sécurité nécessaires à l’exercice du journalisme dans le pays”, peut-on lire dans ce communiqué.

La Banque de la République d’Haïti (BRH) informe, à travers un communiqué de presse en date du 27 juin 2023, que le Service de Paiement Interbancaire Haitien (SPIH) est à nouveau opérationnel. Elle précise que les défis techniques qui avaient précédemment entraîné une interruption dudit service, ont été surmontés.

Soulignant qu’elle accorde une priorité à la stabilité du système financier, la BRH soutient qu’elle a mis en place les dispositifs adéquats pour assurer le fonctionnement normal des opérations bancaires. Concernant le PRONAP, elle assure qu’elle poursuit ses travaux en vue de le rendre incessamment opérationnel. Le public sera informé de tout nouveau développement, promet-elle.

La Police Nationale d’Haïti (PNH) informe que la Brigade de Protection des Mineurs (BPM/DCPJ), soutenue par la BRI et la BLVV, a procédé à l’interpellation de Samuel Merithone Laurore. Agé de 22 ans, cet individu est accusé d’avoir violé une mineure de cinq ans.

L’institution policière précise que cette interpellation a été effectuée, le lundi 26 juin 2023, à Tabarre 27, à la suite d’une plainte déposée suivie d’un examen médical par la mère de la victime. Le présumé criminel, selon la PNH, a avoué les faits qui lui sont reprochés lors de sa première audition. Il est depuis placé en garde à vue en attendant les suites judiciaires nécessaires.

En collaboration avec tous les niveaux du milieu universitaire, la cinquième année de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université Lumière a lancé la septième édition des journées scientifiques qui aura lieu les 3 et 4 juillet prochain autour du thème: « L’accès aux soins et aux services de santé en Haïti : états des lieux et perspectives». Cette activité qui se déroule depuis 2016 rassemblera autour d’un thème tous les étudiants de la Faculté de Médecine, ceux des Sciences Infirmières, des différentes autres facultés de ladite université et d’autres universités de la capitale, selon un communiqué de presse acheminé à la rédaction de Juno7.