Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce mercredi 5 juillet 2023

Dans un message publié à l’occasion de la célébration du 247e anniversaire de l’indépendance des États-Unis le mardi 4 juillet, le chargé d’affaires des États-Unis en Haïti, Eric Stromayer, a réitéré le soutien de l’administration Biden au peuple haïtien. Il a appelé les Haïtiens à dépasser leurs désaccords pour une issue favorable à la crise.

Dans son allocution, Eric Stromayer indique avoir rencontré le président Biden et le Secrétaire d’État Antony Blinken qui, selon ses dires, ont exprimé leur profonde préoccupation pour Haïti et réitéré leur soutien indéfectible au peuple haïtien. “Ils comprennent et reconnaissent la nécessité de poursuivre les efforts pour assurer la stabilité et la sécurité des Haïtiens”, a-t-il fait savoir, dans une vidéo pré-enregistrée, diffusée sur la page YouTube de l’ambassade des États-Unis.

Expliquant que la voie de la démocratie est pavée de compromis, de consensus et de transparence, le chargé d’affaires encourage les acteurs politiques, la société civile et le secteur privé à s’unir au service du peuple haïtien. “Comme nous disons en créole,” men anpil chay pa lou”; se lè nou rive depase dezakò ak enterè pèsonèl nou genyen, n ap kapab jwenn pi bon solisyon pou tout moun”, a-t-il déclaré.

Les chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), réunis à Trinité-et-Tobago, du 3 au 5 juillet 2023, pour leur 45e réunion ordinaire, ont lancé les célébrations à l’occasion du 50e anniversaire de la création du groupement régional. Mardi 4 juillet, à l’occasion du 50e anniversaire de la signature du traité qui a donné naissance à la CARICOM, ils ont pris part au Flag Raising Ceremony au Chaguaramas Convention Center, lieu de la signature historique, la mise en place d’une capsule temporelle et des allocutions du président de la CARICOM et du Premier ministre de l’État d’accueil.

En plus de la cérémonie commémorative, au programme était aussi prévu le Concert du cinquantième anniversaire de la CARICOM réalisé au National Academy for the Performing Arts. Des artistes culturels régionaux rendront également hommage en chantant, en dansant, en jouant de la musique steelband et d’autres formes d’art lors d’un concert du 50e anniversaire de la CARICOM. L’ordre du jour de la 45e réunion ordinaire de la réunion était centré sur plusieurs questions urgentes pour la Communauté, notamment les préoccupations en matière de sécurité alimentaire, le changement climatique et le programme de financement du climat, les difficultés persistantes en Haïti, les questions de sécurité, les questions de relations extérieures et le marché et l’économie uniques de la CARICOM (CSME).

À travers un communiqué en date du 4 juillet 2023, la Fondasyon Je Klere (FJKL) dit apprendre la nouvelle du rappel sans avertissement et sans remplacement des policiers Wilson Simeon en détachement avec le Magistrat Louima Louidor, juge et juge d’instruction au Tribunal de Première Instance des Gonaïves et Baby Sénatus en détachement avec le Magistrat Willence Derival également juge et juge d’instruction au Tribunal de Première Instance des Gonaïves.

Les Magistrats LOUIMA et DERIVALE, selon ce communiqué, sont dans le collimateur du gang “Kokorat San Ras” pour leur engagement dans la lutte contre le grand banditisme dans le Haut Artibonite, selon la Fondasyon Je Klere. Aussi pour la FJKL, “l’ordre de transfèrement de manière cavalière de ces policiers attachés à la sécurité rapprochée des Magistrats en question est perçu comme une menace à l’indépendance de ces Magistrats et une mise en danger de leur vie dans l’exercice de leur fonction”.

La Fondasyon Je Klere (FJKL) condamne cette manière de faire des autorités policières et demande l’annulation de cet ordre de transfèrement des agents mis en détachement avec ces juges. “La protection de ceux chargés de combattre le grand banditisme est une obligation pour les pouvoirs publics et une exigence minimale de l’Etat de droit”, fait remarquer la FJKL.

Le Secrétariat Général de la Primature de la République d’Haïti, à travers un communiqué publié mardi, informe que le vendredi 7 juillet 2023 est déclaré journée de deuil national sur tout le territoire national pour marquer le 2ème anniversaire de l’assassinat du président Jovenel Moïse.

En conséquence, durant cette journée, le drapeau national sera mis en berne sur tout le territoire de la République; les discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés; les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions de circonstance, selon ce communiqué signé du Secrétaire général de la Primature, Jude Charles Faustin.