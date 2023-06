Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce mercredi 7 juin 2023

​

La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) a publié sur son compte Twitter un bilan partiel des dégâts causés par le séisme de magnitude 5,5 qui a secoué la région Sud d’Haïti notamment le département de la Grand’Anse. Selon les autorités, 4 personnes sont mortes, 36 autres sont blessées après l’effondrement de deux maisons à Jérémie.

Le séisme de magnitude 5,5 a secoué le grand Sud d’Haïti mardi 6 juin 2023 à 5h11 du matin. Son épicentre a été localisé à 7 KM au niveau de la mer des villes d’Abricot et Jérémie dans le département de la Grand’Anse, avait confirmé l’ingénieur Claude Prépetit pour Juno7.

La Présidente du Haut Conseil de la Transition (HCT), dans une note en date du lundi 5 juin, a informé que dans une lettre adressée au Premier Ministre des Bahamas, elle a décliné l’invitation qui lui a été faite de participer à une conférence devant se tenir à Kingston, Jamaïque, du 11 au 13 juin prochain dont le thème est consacré à la situation qui prévaut en Haïti.

Elle rappelle que le HCT avait organisé, les 23 et 24 mai 2023, un forum portant sur les mêmes sujets que ceux prévus à cette rencontre. Selon elle, il n’y a aucun intérêt à les reprendre ailleurs quelques jours après avec quasiment les mêmes acteurs. “Le dialogue – quel qu’en soit le motif – doit se dérouler entre Haïtiens et en Haïti, au bénéfice de leur union”, dit Mme Manigat dans sa note.

A l’initiative de la coordination de l’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, cinq journalistes haïtiens ont séjourné pendant près d’une semaine en mai dernier aux États-Unis dans le but de produire des contenus relatifs à la migration haïtienne vers ce pays et de se familiariser avec le travail du Task Force du Département d’État à la sécurité intérieure, section sud-est.

La migration irrégulière a été au centre de plusieurs jours de formation et d’échanges fructueux entre de hauts responsables du service des garde-côtes américains. Durant leur séjour, les journalistes haïtiens ont été invités à participer à une mission aérienne avec les garde-côtes. Ils ont également rencontré des journalistes du sud de la Floride qui couvrent l’immigration, et ont assisté à des événements culturels lors de la fête du drapeau haïtien dans le quartier Little Haiti, selon un communiqué publié par la Garde côtière des États-Unis publié mardi 6 juin.

Dans un communiqué publié mardi 6 juin, le conseil juridique de Yves Jean-Bart informe que Romain Molina a été condamné par la 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris pour diffamation contre l’ancien président de la Fédération Haïtienne de Football. Selon ce communiqué, le journaliste français est condamné à payer quelques amendes dont la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts, la somme que le Dr. Yves Jean-Bart avait réclamé du Tribunal et celle de deux mille euros à titre de frais de justice.

Dadou Jean-Bart a été accusé par le journaliste enquêteur Romain Molina qui avait publié un article au journal britannique The Guardian laissant croire que l’ancien baron de la fédération haïtienne de football a commis des actes d’abus sexuel et de harcèlement contre des joueuses de football y compris des mineurs et des abus de pouvoir liés à sa fonction de président de la FHF durant la période de 2014 à 2020.