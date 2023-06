Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce samedi 10 juin 2023

​

En marge de sa participation à la réunion entre la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris et les chefs de gouvernement de la CARICOM, le PM Ariel Henry lors d’un point de presse, ce vendredi 9 juin 2023, au salon diplomatique de l’aéroport international Toussaint Louverture a informé qu’il a adressé au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, une correspondance pour réitérer la demande d’une force multinationale dans le pays pour combattre les bandits armés.

Ariel Henry a par ailleurs annoncé qu’il participera à la conférence des acteurs haïtiens à la Jamaïque autour de la crise. Il a laissé entendre que l’initiative de la CARICOM d’inviter à la Jamaïque des acteurs haïtiens qui, pour diverses raisons, n’arrivent pas à se parler ici, a été aussi évoquée lors de la réunion avec la vice-présidente. « Je répondrai positivement dimanche prochain à l’invitation du premier ministre des Bahamas parce que je demeure un homme de dialogue toujours prêt à parler aux compatriotes de bonne volonté pour trouver des solutions durables aux crises que connaît notre pays», a-t-il dit.

Lors d’une rencontre avec des membres de la presse à son bureau à Pétion-Ville vendredi 9 juin, la Représentante Spéciale du Secrétaire Général de l’ONU, Maria Isabel Salvador, a partagé son point de vue sur la crise actuelle. Elle a réaffirmé le soutien des Nations-Unies à l’accord du 21 décembre 2022 tout en invitant les protagonistes haïtiens à en faire un processus plus élargi.

Dans son intervention, Maria Isabel Salvador a salué l’engagement autour de l’accord du 21 décembre 2022 dont le premier ministre Ariel Henry en est le chef de file. “Je voudrais souligner aussi la participation de plus de 350 des représentants des signataires de l’accord du 21 décembre et la présence de plus de 40 leaders des dix départements qui semble générer un nouvel élan dans la mise en œuvre de cet accord, et qui a été le résultat de ce table ronde organisé les 23 et 24 mai”, a-t-elle déclaré. La Cheffe du BINUH estime qu’il faut “absolument continuer sur cet élan pour obtenir un consensus où chacun se sent représenté et écouté”.

Le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP) a annoncé la signature par l’Union Européenne d’une convention de financement de 18 millions d’Euros pour le nouveau programme du MENFP « Edikason pou viv ansanm » le vendredi 9 juin 2023.

Joint par téléphone depuis Bruxelles, le ministre Manigat s’est dit soulagé que les discussions entamées depuis plus d’une année aient pu aboutir, car la conjoncture laissait planer des doutes sur l’aboutissement de ce financement. « J’ai eu l’opportunité de participer à un panel avec Jutta Urpilainen, commissaire européenne pour les partenariats internationaux et son équipe et continué à plaider après de nos partenaires européens que l’avenir et la stabilité d’Haïti passent par l’éducation des enfants, adolescents et des jeunes, en particulier par la formation technico-professionnelle», a-t-il déclaré.

Christine Alizé Jean-Jacques, fille aînée de l’homme d’affaires Éric Jean-Jacques et de la professeure Raquel Roy, s’est suicidée à l’âge de 23 ans, aux États-Unis, a appris la rédaction de Juno7. Elle vivait à Manhattan à New-York. L’incident s’est produit le samedi 3 juin 2023 dans l’après-midi dans une galerie d’art.

L’on ignore pour l’instant les raisons de cet acte mais des enquêtes de police sont en cours. Le corps de la jeune fille a été remis à sa famille, a souligné notre source. Christine Alizé Jean-Jacques a étudié la psychologie, les sciences politiques et d’autres disciplines. À 20 ans, elle a déjà obtenu son bachelor.

Océane Toussaint a signé son premier contrat professionnel au club du Paris Saint-Germain à 19 ans. La gardienne franco-haïtienne s’engage avec le club de la capitale française jusqu’au 30 juin 2026. Le PSG qui a annoncé la nouvelle sur son site internet souhaite à cette pépite de la réussite pour le reste de sa carrière. “Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Océane Toussaint. La gardienne de but s’engage avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2026”, a écrit le PSG.

Formée au PSG, Océane Toussaint s’est dit fière après la signature de ce nouveau contrat. “Je suis très fière, du chemin parcouru tout d’abord, et ensuite de signer mon premier contrat professionnel. C’est une grande fierté pour moi et un nouveau départ dans ma vie”, a-t-elle déclaré dans une interview accordée au club.