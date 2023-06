Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce samedi 24 juin 2023

​

La ministre des Affaires étrangères du Canada Mélanie Joly, au terme de sa visite à Washington, où elle a assisté à la 53e Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA) a annoncé des sanctions contre l’homme d’affaires André Apaid et les chefs de gangs Lanmo Sanjou, Vitel’Homme Innocent et Johnson André alias Izo 5segond. Ces quatre personnes rallongent la liste de plus d’une vingtaine de politiciens, hommes d’affaires et chefs de gangs déjà sanctionnés par le gouvernement Trudeau.

Selon un communiqué du gouvernement canadien, ces sanctions ont été imposées pour violation des droits de la personne, y compris la violence sexuelle. Ces sanctions imposent une interdiction de transactions qui a pour effet de geler tous les avoirs que ces personnes pourraient détenir au Canada. De plus, ces personnes sont désormais interdites de territoire au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

La primature a annoncé dans un Tweet que le premier ministre Ariel Henry qui a deja eu, dans le cadre du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, « des échanges très chaleureux et conviviaux » avec le président français, a été reçu par ce dernier au palais présidentiel pour un dîner. Le gouvernement n’a pas communiqué sur les sujets qui ont été abordés par les deux dirigeants lors de ce dîner d’échanges.

Le Premier ministre, Dr Ariel Henry, est intervenu vendredi, dans le cadre du sommet, au nom du V20 (les 20 pays les plus vulnérables au changement climatique) pour clôturer un panel sur l’impact des changements climatiques sur la santé.Ses remarques, selon la primature, sur les conséquences des catastrophes naturelles, sur les infrastructures, l’offre de soins de santé et sur la propagation de certaines maladies infectieuses, ont été applaudies.

La France via son ambassade en Haïti a remis le jeudi 22 juin 2023 dix pick-up à la Direction Centrale de la Police Administrative (DCPA). C’est une deuxième étape de campagne française de dons à la PNH, a souligné l’ambassadeur Fabrice Mauries, tout en ajoutant que quatre autres véhicules aux caractéristiques non publiques seront livrés à la PNH.

Cette campagne vise la formation des unités anti-gangs et les d’équipements, a souligné l’ambassadeur Fabrice Mauries, tout en soulignant que d’autres annonces suivront.

Le Consulat Général de la République d’Haïti au Suriname annonce le lancement réussi du premier vol commercial entre Haïti et le Suriname le dimanche 28 mai 2023. Cette nouvelle liaison aérienne marque une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux pays.

Les vols commerciaux directs entre Haïti et le Suriname, qui se poursuivront tout au long du mois de juin, faciliteront la réunification des familles, offriront des opportunités d’emploi aux entreprises établies au Suriname et favoriseront le tourisme, selon certaines conditions strictes, selon Jean Claude Lappe, Chef de poste au Consulat général d’Haïti au Suriname. “Cette nouvelle liaison aérienne permettra aux Haïtiens résidant au Suriname, ainsi qu’à ceux des pays voisins tels que la Guyane française, le Guyana, le Brésil et le Chili, de rendre visite à leur famille en Haïti et de découvrir les différentes villes du pays”, a indiqué M. Lappe.

Nan yon nòt li mete deyò jodi vandredi 23 jen 2023 a, Direksyon Pwoteksyon Sivil mande maren, amatè ak kaptenn bato, pechè, operatè kabotaj, plezansye ak lòt moun ki konn pran lanmè, pou yo kanpe sou aktivite lanmè yo nan kot Sid peyi a, jiska nouvèlòd. Desizyon sa se akoz move tan epi pasaj tanpèt Bret sou Karayib la.

“Apati jodi vandredi 23 jen 2023 a, Sèvis Maritim ak Navigasyon Ayiti (Semanah) mete entèdiksyon sou tout aktivite sou lanmè a, sitou vwayaj ak operasyon kabotaj, sou tout kot Sid peyi jiska nouvèlòd”, se sa ki ekri sou sit Direksyon Pwoteksyon Sivil Ayiti.