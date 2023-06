Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce vendredi 23 juin 2023

​

​

Dans le cadre du dossier d’enquête de l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) concernant le poste de coordonnateur du bureau départemental du sénateur Youri LATORTUE, occupé par sa mère Carmen Immacula CANTAVE, le juge d’instruction Marthel Jean Claude a sorti son ordonnance de clôture qui retient l’inculpation de l’ancien sénateur pour des charges criminelles. Selon cette ordonnance, le Magistrat a décidé de renvoyer M. Latortue devant le “tribunal de première de Port-au-Prince jugeant en ses attributions criminelles siégeant sans assistance de jury pour détournement de biens publics et de prise illégale d’intérêt, faits prévus et réprimés par les articles 5.1 et 5.13 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption, estime que détournement de biens publics et prise illégale d’intérêt.”

Quant à Joseph Lambert, l’ULCC lui avait reproché de faire obstruction à la justice parce qu’il avait refusé, alors qu’il était président du Sénat en septembre 2021, de fournir à l’ULCC les informations et documents qui lui ont été requis dans le cadre de celle enquête au motif que le directeur général de l’ULCC n’est pas son vis-à-vis et que ce dernier n’avait pas le droit de s’adresser directement à lui. Le juge Jean Claude a renvoyé M. Lambert devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince jugeant en ses attributions correctionnelles pour y être jugé pour entrave à la justice, faits prévus et réprimés par l’article 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression contre la corruption.

Le ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus, lors de la 53ème session ordinaire de l’assemblée générale de l’OEA tenue à Washington a évoqué les défis auxquels le pays fait face et la nécessité de mater l’insécurité afin de parvenir à des élections démocratiques dans le pays. Car, selon lui, les conséquences graves de cette situation d’insécurité sont lourdes pour la société haïtienne.

Sur la base de la résolution baptisée « la situation sécuritaire en Haïti et la coopération continentale pour la préservation de la démocratie et la lutte contre l’insécurité alimentaire » adoptée lors de la 52e Session ordinaire de l’Assemblée générale le 07 octobre 2022 à Lima, le chancelier a demandé aux États membres et observateurs permanents, qui le peuvent d’offrir en toute urgence un appui direct au Gouvernement de la République d’Haïti.

Parlant des élections, le ministre des affaires étrangères affirme que son gouvernement a fait des efforts inlassables “pour élargir le consensus obtenu dans le cadre de l’Accord pour une transition inclusive et des élections transparentes à partir d’un dialogue ouvert et sincère impliquant toutes les forces vives du pays et les partis politiques”. Il précise que durant le récent somment, “des concessions de part et d’autre ont été faites, même si les progrès dans les négociations devaient être plus importants pour arriver à des résultats susceptibles de mettre fin le plus rapidement possible aux douleurs et souffrances du peuple haïtien”.

Le premier ministre, Ariel Henry, s’est entretenu jeudi avec le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, à Paris, dans le cadre de leur participation au sommet « Pour un nouveau pacte financier mondial » qui se tient les 22 et 23 de ce mois. L’annonce a été faite conjointement par le bureau de communication de la Primature et le gouvernement brésilien.

“Le Premier ministre, Dr Ariel Henry, a rencontré, aujourd’hui, à Paris, dans le cadre du sommet, le président de la République fédérative du Brésil, M. Luiz Inácio Lula da Silva, en compagnie de plusieurs membres de son gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, M. Mauro Vieira et son conseiller Celso Amorim. La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère très chaleureuse et conviviale”, a écrit le bureau de communication de la Primature.

Parallèlement, le gouvernement du Brésil a publié sur son compte Twitter une courte vidéo montrant le chef de l’Etat brésilien assis avec le premier ministre haïtien en train de discuter. Ariel Henry a profité de cette rencontre pour solliciter le soutien du Brésil en matière de sécurité et ddéveloppement durable, a indiqué la Primature. Le président brésilien a promis au chef du gouvernement haïtien de parler du cas d’Haïti dans toutes les rencontres internationales auxquelles il participera afin de sensibiliser la communauté internationale à l’urgence d’aider le pays, a révélé la note de la Primature.

Le Premier ministre Ariel Henry informe avoir eu des discussions très prometteuses avec le président du Kenya, M. William Ruto le jeudi 22 juin 2023. Ces échanges concernent les possibilités d’accompagnement des forces de sécurité haïtiennes dans différents domaines.

Le chef de la Primature informe avoir également rencontré son homologue de la Barbade, Madame Mia Amor Mottley. “Je tiens, ici, à la remercier pour son plaidoyer en faveur d’Haïti auprès de certains pays et de plusieurs institutions internationales”, a-t-il indiqué dans une deuxième publication sur Facebook.

Le gouvernement a publié un décret, dans le moniteur du 13 juin 2023, rapportant la Loi du 17 août 2017 portant organisation et réglementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures répartie en trois tranches de huit heures.

Ce décret en son article deux précise que Les articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, du Code du Travail actualisé, traitant de la durée du travail et les articles 120, 121, et 122 du même Code, définissant et réglementant le travail de nuit, reprennent force et vigueur et sont d’application. Quant à l’article trois, il avance que les mineurs de moins de seize (16) ans ne pourront travailler dans les entreprises industrielles, agricoles ou commerciales.

Le chef du parquet du tribunal de première instance de Miragoâne, Jean Ernest Muscadin, a reçu le véhicule blindé acheté par l’équipe de Ti Koze Ak TT après que le journaliste Theriel Thelus avait lancé en mars dernier un appel à l’aide aux supporters de l’émission. Selon TT qui a parlé à Juno7, la voiture de marque Nissan Patrol de couleur noire coûte 45 000 dollars tandis que le blindage coûte 55 mille dollars, faisant un total de 100 000 dollars américains.

Notons que le commissaire du gouvernement Jean Ernest Muscadin traque depuis quelques années les bandits dans la juridiction de Miragoâne et ses environs. Très aimé de la population, il reçoit certaines fois des critiques notamment des défenseurs des droits humains sur sa façon de mener les opérations contre les bandits armés. Il déclare souvent que le département des Nippes est un cimetière pour les bandits et n’a jamais caché son envie de rendre service à Port-au-Prince si les autorités ont décidé de le transférer dans cette juridiction.

Le gouvernement dirigé par le premier ministre Ariel Henry a pris un arrêté en date du 2 juin, publié dans le moniteur du 13 juin pour nommer le citoyen Mario Chouloute au poste de consul général d’Haïti à Miami.

Dans un autre arrêté, l’exécutif a rapporté l’Arrêté du 19 juillet 2021 nommant la citoyenne Stéphanie MONDESTIN, Directeur Général Adjoint de l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA), publié dans le Journal Officiel « Le Moniteur », Spécial No. 39 du lundi 19 juillet 2021. Son arrêté de nomination étant rapporté, Stéphanie Modestin n’est plus le Directeur Général Adjoint de l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA).

Le groupe Barbancourt, via un communiqué de presse publié le jeudi 22 juin, informe que l’AVD Embouteillage S.A est une filiale à part entière de la société. Cette intégration permet la création d’une centaine d’emplois directs dans les zones de Sarthe et Damien où La Fuerza (Vino Tinto) et King’s Pride (Whisky), deux marques ont été produites.

L’entreprise a aussi souligné que l’AVD Embouteillage S.A est spécialisé dans la production, l’étiquetage et le conditionnement de vins et spiritueux, ainsi que dans la vente de ces produits en Haïti, qui lui a valu une renommée. “Les deux premières marques produites à Sarthe, et déjà disponibles sur le marché, sont La Fuerza (Vino Tinto) et King’s Pride (Whisky)”, a précisé Barbancourt.