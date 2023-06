Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce vendredi 30 juin 2023

​

Après une dizaine de jours passés en Haïti, l’Expert indépendant des Nations-Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti, William O’Neill, a donné le mercredi 28 juin une conférence de presse au cours de laquelle il a partagé ses constats sur la situation d’Haïti, où prévaut une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent. M. William O’Neill qui déclare avoir retrouvé un pays meurtri par la violence, la misère, la peur et la souffrance souligne que les autorités haïtiennes font face à d’immenses défis, mais soutient que la situation n’est pas irréversible.

Face au climat d’insécurité qui prévaut en Haïti, l’Expert indépendant estime que le déploiement d’une force internationale spécialisée aux côtés de la Police Nationale d’Haiti (PNH) s’avère indispensable. Celle-ci doit être coordonnée en étroite collaboration avec la police, afin de permettre de renforcer ses capacités sur le long-terme, avec toutes les garanties de diligence en matière de droits humains. “Des transferts de technologies et de connaissances ciblées seront essentiels, notamment dans le domaine du renseignement et de la lutte contre la violence urbaine”, a-t-il préconisé.

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) informe avoir réuni à Washington, D.C., les 15 et 16 juin dernier, par le biais de sa plateforme Haïti INVEST et le projet Atteindre, des institutions de financement du développement et des investisseurs d’impact avec des petites et moyennes entreprises (PME) haïtiennes prêtes à investir.

L’objectif de cette rencontre était de mettre en relation les fournisseurs de capitaux avec des opportunités d’investissement viables en Haïti et de débloquer des fonds pour les PME haïtiennes prometteuses.

Le ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle a signé, le jeudi 29 juin, lors d’une cérémonie qu’il s’est déroulée à l’école nationale de la république du Canana, avec l’Unité mobile de premier secours un protocole d’accord sur la prévention et la vulgarisation des gestes de premier secours auprès des élèves, des parents d’élèves et des conseils d’écoles. Ce partenariat vise à renforcer l’accès aux informations concernant les accidents, les catastrophes naturelles et les changements climatiques afin que les enfants, adolescents et jeunes puissent participer à la prévention et aux premières réponses.

Pour sa part, le MENFP représenté par le ministre Nesmy Manigat, se propose de mobiliser les fonds nécessaires pour l’organisation et l’élargissement d’un service public de prévention et de vulgarisation des soins de premiers secours à la communauté éducative, avec le soutien des partenaires nationaux et internationaux. De son côté, l’Unité mobile de premiers secours/Service d’urgence médical motorisé (UMPS-SUMMOC) s’engage entre autres à mobiliser son réseau de professionnels et les mettra à la disposition du MENFP pour le service public de prévention et de vulgarisation des soins de premiers secours.

La Police Nationale d’Haïti (PNH) informe, à travers une note de presse, que trois présumés membres de 400 Mawozo sont morts dans des échanges de tirs avec des agents de l’ordre ce jeudi 29 juin 2023 vers 10 heures du matin, à Ganthier, commune de l’arrondissement de la Croix-des-Bouquets. Lors de cette intervention, les agents de l’ordre ont également confisqué un fusil M4 modifié et un fusil de calibre 12.

La PNH souligne que cette intervention fait suite à une vive tension qui règne depuis le mardi 27 juin dernier, sur la route nationale #1. Des bandits de ce gang ont érigé des barricades empêchant la libre circulation de paisibles citoyens, selon la police.