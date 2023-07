Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce vendredi 7 juillet 2023

​

A Trinité-et-Tobago où il participait à la 45e réunion annuelle des chefs d’Etat et de gouvernement de la Caricom et à la cérémonie de célébration du 50e anniversaire de création de l’organisation régionale, le Premier ministre Ariel Henry a rencontré, le mercredi 5 juillet, à la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis à Port of Spain, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken.

Du côté des américains, le menu des discussions était clairement défini. Mais les autorités haïtiennes n’ont rien communiqué quant à la teneur de celles-ci. Le chef de la diplomatie américaine, sur Twitter, a informé qu’il a rencontré le Premier ministre haïtien Dr Ariel Henry pour discuter de “l’urgence de parvenir à un accord politique inclusif, ainsi que de la demande d’Haïti pour un soutien international afin d’endiguer la violence des gangs”. “J’ai réaffirmé, dit-il, notre engagement de continuer à fournir une solide assistance sécuritaire et humanitaire”.

Le Premier ministre, Dr Ariel Henry, à son retour du sommet de la CARICOM, le jeudi 6 juillet, lors d’un point de presse au salon diplomatique de l’aéroport international Toussaint Louverture, a annoncé une fois de plus la constitution d’un CEP et un remaniement ministériel. Tout comme dans son discours à la Jamaïque, il a encore fait miroiter un partage de responsabilité dans le cadre d’un remaniement du cabinet ministériel et dit vouloir mettre le cap sur les élections.

“Je vous invite à garder votre calme. Nous avons besoin de la paix et de la sécurité que les bandits ne peuvent nous procurer. Dans les semaines à venir nous allons concerter avec les acteurs politiques, de la société civile et du secteur des affaires pour travailler sur la constitution; mettre sur pied un CEP afin d’organiser les élections et faire un remaniement ministériel”, a-t-il déclaré.

Le nombre de présumés membres de gangs tués dans le cadre du mouvement “Bwa Kale” a été revu à la hausse. Selon la Cheffe du Bureau Intégré des Nations-Unies en Haïti (BINUH), au moins 264 individus accusés d’appartenir à des gangs ont été exécutés depuis avril 2023. Maria Isabel Salvador a révélé cette information le jeudi 6 avril alors qu’elle intervenait devant le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations-Unies (ONU).

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Nesmy Manigat, a révélé, lors d’une conférence de presse ce jeudi, que 194 mille 936 candidats inscrits, à l’échelle des dix Directions départementales d’éducation (DDE), se préparent pour la passation des examens officiels de la 9e année fondamentale, des Ecoles normales d’instituteurs et de jardinières d’enfants (ENIJE) et des Centres d’éducation familiale (CEF), cette année.

Satisfait tout particulièrement de l’inscription en ligne de l’intégralité des candidats de la 9e année fondamentale cette année, le ministre Nesmy Manigat a déclaré qu’il s’agissait d’un “exploit numérique pour lequel ont été mobilisés les équipes techniques du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) et les directions d’écoles publiques et privées”.

L’ambassadeur de Suisse en Haïti Fabrizio Porreti qui a quitté le pays le samedi 2 juillet dernier, a participé le mardi 27 juin 2023, dans la commune de Camp-Perrin, à la clôture de la formation du programme Système de Qualification et d’Accès au Travail (SQUAT) qui a duré environ quatre mois. Ce projet a été lancé en décembre 2019 par la coopération Suisse visant à améliorer l’accès au marché du travail et l’augmentation des revenus de 8 000 artisans, maîtres et apprentis dans les régions du Grand Sud et l’Ouest d’Haïti. Au total, 5 474 jeunes dont 2 214 femmes ont été formés dans le domaine de la construction et de l’artisanat.

Dans ses interventions, Fabrizio Porreti a remercié les partenaires de la coopération Suisse dont Caritas. Le diplomate a surtout rappelé la mission principale du programme SQUAT qui était la formation professionnelle de la construction. “C’était un grand projet que j’ai beaucoup apprécié. Cette flexibilité de la part de nos partenaires et de vous aussi de pouvoir et de voir changer le cadre logique”, a-t-il dit.

La Fondation Barbancourt a signé le jeudi 29 juin 2023 un partenariat avec le Kolektif Sitwayen Laplèn pou yon lòt Ayiti (COCIPAHA) afin d’être plus proche de sa communauté de Damien, Blanchard entre autres. Ce protocole va permettre à la fondation dirigée par Delphine Gardère de cartographier les localités voisines et d’intervenir dans le domaine de l’éducation, de la santé.

“Un tout nouveau partenariat entre la Fondation Barbancourt et “Kolektif Sitwayen Laplèn pou yon lòt Ayiti” (COCIPAHA) qui vise à cartographier les localités voisines de Barbancourt, à identifier et à établir les besoins des écoles, des cliniques, des médecins et des associations, permettant ainsi à la Fondation de mieux aider et d’être plus proche de sa communauté”, a informé la Fondation Barbancourt.