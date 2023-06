Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce vendredi 9 juin 2023

​

A l’issu de leur réunion avec la vice-présidente des États-Unis Kamala Harris, jeudi 8 juin, les chefs de gouvernement de la CARICOM ont fait savoir que ces discussions constituaient une plateforme utile pour des pourparlers productifs et qu’elles étaient révélatrice d’une relation de longue date caractérisée par une collaboration sur de nombreuses questions d’importance mutuelle, notamment le commerce et l’investissement, la sécurité, la santé, l’énergie, la gestion des catastrophes et le changement climatique.

En ce qui concerne la situation en Haïti, les dirigeants ont souligné que le développement social et économique est essentiel pour la stabilité future du pays. Ils ont présenté les initiatives de bons offices de la CARICOM en cours, y compris la nomination d’un groupe de personnalités éminentes (EPG) chargé de négocier des discussions avec les parties prenantes haïtiennes au nom des chefs de gouvernement, peut-on lire dans un communiqué de la CARICOM.

En marge de ces rencontres, les États-Unis ont annoncé qu’ils fourniront, par l’intermédiaire de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), 53,7 millions de dollars supplémentaires au peuple haïtien en réponse à la crise humanitaire du pays. Ce nouveau financement permettra aux Haïtiens vulnérables de bénéficier d’un soutien urgent, notamment d’une aide alimentaire vitale et d’autres formes d’assistance humanitaire, alors que 4,9 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

L’administration Biden annonce également un soutien à l’extension du programme de préférences commerciales HOPE/HELP pour Haïti. En cette période critique, il est important que les producteurs et les investisseurs en Haïti, ceux avec qui ils font des affaires, et les travailleurs dont ils dépendent aient la certitude de la poursuite ininterrompue du programme HOPE/HELP, ajoute ce communiqué.

Le ministère des affaires étrangères et des cultes a informé que Haïti a été élue au Conseil Économique et social (ECOSOC) pour un mandat de 3 ans. Les élections ont eu lieu ce jeudi 8 juin à l’Assemblée générale des Nations Unies.Haïti a obtenu 184 votes sur 191 pays ayant voté. Ce mandat court à compter du 1er janvier 2024.

L’ECOSOC est un organe des Nations Unies qui fait la promotion économique, sociale et environnementale du développement durable. Le Conseil a également pour fonction d’assurer le suivi des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies.

Lors d’une soirée d’hommage organisée le 3 juin dernier, l’Association Haïti Pour l’Avenir (AHPA), en partenariat avec la mairie de Stains, a honoré plusieurs artistes et écrivains nationaux et internationaux qui contribuent au rayonnement de la culture haïtienne à travers le monde. Parmi les personnalités honorées, l’on retrouve Lionel Benjamin, Jean Bélony Murat (Bélo), Philomé Robert, Misty Jean, Cornelia Schut (TiCorn), Blayi One, Vaugly Beaugé, Georgie Metellus et madame Odette Roy Fombrun, à titre posthume.

Cette première édition de Haïtian Legends a été un véritable succès, selon l’AHPA. “Des appels affluent de partout pour féliciter et remercier le comité d’organisation de cette belle initiative, résultante de l’esprit de solidarité au sein de notre équipe de travail”, écrit cette structure dans un communiqué.

Dans le cadre du salon de la philatélie lancé par Dubicart Gallery et qui prendra fin en juillet prochain, le musée postal de Mexico a invité Haïti à participer à son exposition qui se déroulera en 2024, autour du thème / « Haïti : Ses timbres et ses peintures ». La Dubicart Gallery qui a répondu favorablement à cette invitation exposera à cet évènement des timbres postaux emblématiques et des tableaux qui vantent l’art haïtien.

Cet évènement culturel qui s’étendra sur trois mois permettra aux visiteurs d’admirer des timbres et des tableaux qui étalent des beautés de notre pays et qui nous font même parfois revivre des évènements oubliés et pourtant importants de notre parcours de peuple. “La salle proposée à cette exposition est située au deuxième niveau de l’enceinte mentionnée précédemment avec une dimension de 140 mètres carrés”, peut-on lire dans la correspondance d’invitation adressée à Dubicart Gallery.