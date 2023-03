Haïti – Météo : Un temps ensoleillé et venteux avec quelques averses possibles en soirée

​

La situation synoptique dans la Caraïbe et sur l’Atlantique est dominée par de l’air sec ou moins humide, engendré par l’Anticyclone de l’Atlantique Nord. Ainsi, les activités pluvieuses restent à la merci des effets diurnes et locaux sur certains endroits du pays en soirée.

Selon les prévisions météorologiques pour Haïti, la journée devrait être ensoleillée et venteuse avec quelques passages nuageux dans l’après-midi et en début de soirée. Les températures devraient osciller entre 30 et 34 degrés Celsius pour les maximales et entre 21 et 24 degrés Celsius pour les minimales. Des petites averses isolées restent possibles sur certains reliefs en soirée, sous l’influence des effets diurnes et locaux.

Pour les deux prochains jours, il n’y aura pas de changement significatif dans les conditions météorologiques en Haïti, selon les tendances météorologiques.

En ce qui concerne la ville de Port-au-Prince et ses environs, la journée devrait être ensoleillée et venteuse, avec peu de nuages dans l’après-midi et en début de soirée, puis une nuit étoilée. Les températures devraient atteindre un maximum de 33 degrés Celsius et un minimum de 24 degrés Celsius, avec une faible chance de pluie.

Les prévisions maritimes

la zone côtière Nord devrait connaître des vents du secteur Est de 15 à 20 nœuds, avec une hauteur de vagues de 6 à 7 pieds et une mer agitée notamment au large. Il est donc recommandé aux voiliers de prendre des précautions près des côtes et d’éviter le large. Dans le golfe de la Gonâve, les vents devraient être variables entre 10 à 15 nœuds, avec une hauteur de vagues de 5 à 6 pieds et une mer agitée notamment au large. Les voiliers sont donc invités à éviter le large. Enfin, dans la zone côtière Sud, les vents devraient être du secteur Est de 20 à 25 nœuds, avec une hauteur de vagues de 6 à 8 pieds et une mer agitée notamment au large. Les petites embarcations sont donc invitées à prendre des précautions.

