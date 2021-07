La nageuse haïtienne de 20 ans, Émilie Faith Grand-Pierre, dans l’épreuve du 100 mètres brasse, a pris la première place de la série 1 devant les sept autres concurrentes aux Jeux olympiques de Tokyo, ce dimanche matin 25 juillet 2021. Avec un temps d’une minute, 14 secondes et 82 centièmes, elle devance Darya Semyonova (Turkmékistan, 19 ans) qui a réalisé le parcours en 1 minute, 16 secondes et 37 centièmes et Jayla Pina (Cap-Vert, 17 ans) qui a pris la troisième place avec un temps d…