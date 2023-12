Haïti, Prison de l’Incivisme : l’appel d’Emmanuel Ménard pour un Sursaut Collectif

​

Selon Emmanuel Ménard du parti Force Louverturienne Réformiste, depuis plus de trois décennies, le peuple haïtien se trouve en otage dans une rengaine d’incivisme avec les mêmes discours extrémistes.

Dans son message de fin d’année, le président du parti Force Louverturienne Réformiste, Emmanuel Ménard, dit avoir des difficultés à s’exprimer en raison de sa colère face à l’impuissance des personnes de bien à s’organiser, et il ressent de la honte pour les praticiens de la corruption et du chaos qui maintiennent le pays dans une instabilité chronique.

“Depuis plus de trois décennies, le peuple haïtien, dans sa quête d’une nouvelle ère pour un changement sociétal, se trouve en otage dans une rengaine d’incivisme et d’incivilités avec les mêmes discours extrémistes, ces discours extrémistes d’hier. Le résultat est donc accablant”, souligne le numéro 1 de la structure Force Louverturienne Réformiste. Toutefois, il rappelle que depuis la proclamation de la Constitution de 1987 à ce jour, la République a connu dix gouvernements provisoires pour cinq présidents élus au suffrage universel, dont seulement deux ont terminé leur mandat.

Emmanuel Ménard s’est également exprimé sur la situation sécuritaire du pays en précisant que ces derniers temps, la mort est devenue l’alternative la plus sûre et que les pauvres rançonnent et tuent leurs semblables plus pauvres, d’où la misère et la richesse se côtoient quotidiennement sans jamais se parler. “Entre-temps, le peuple reste la tête baissée en attente d’une attaque armée”, se désole-t-il.

Face à cette situation de crise aiguë, le docteur Emmanuel Ménard invite les Haïtiens à faire une réflexion sur eux-mêmes sans se rejeter les responsabilités, ni accuser l’étranger à tort ou à raison. “Si nous acceptons le principe que tout événement affectif se mue en complexe, il n’est pas négligeable de penser qu’une bonne fraction de nos élites remuantes soit frappée d’une quelconque pathologie qui entrave leur comportement ordinaire jusqu’à sombrer dans l’inaction stérile ou dans la démesure d’une affirmation de soi”, a-t-il martelé.

