“Haiti réclame, une fois de plus, le bénéfice de l’urgence”, a dit Jean Victor Généus à l’ONU

​

​

“Haiti réclame, une fois de plus, le bénéfice de l’urgence”, a dit Jean Victor Généus au moment de l’examen du rapport du secrétaire général par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Au moment de l’examen du rapport du Secrétaire général par le Conseil de sécurité, le chancelier haïtien, Jean Victor Généus, a pris la parole en présence notamment de Andrew HOLNESS, Premier Ministre de la Jamaïque, Roberto Alvarez, Ministre des Affaires Etrangères de la République dominicaine, ainsi que la Représentante Spéciale du Secrétaire général et Cheffe du BINUH, Maria Isabel SALVADOR pour mettre en avant les espérances du gouvernement quant au renouvellement du mandat du BINUH et ce qu’il appelle les avancées politiques majeures de Ariel Henry pour débloquer la situation.

Le chancelier a déclaré que “Haiti réclame, une fois de plus, le bénéfice de l’urgence”. La grande famille onusienne, selon lui, ne peut continuer à ignorer la sollicitude d’un de ses états-membres en proie à de graves défis sécuritaires, politiques, socio-économiques et humanitaires. A cet égard, le Gouvernement se montre, ajoute-il, flexible et ouvert à toutes options que le Conseil jugera opportunes d’adopter, permettant de faire face et de résoudre de façon durable cette grave crise qui n’a que trop duré et qui endeuille quotidiennement la famille haïtienne.

A l’heure où le mandat du BINUH arrive à son terme et devrait être bientôt renouvelé, Jean Victor Généus affirme que les attentes du Conseil n’ont pas été comblées, quant à la mission qui a été confiée au Bureau. “Le gouvernement espère que le nouveau mandat du BINUH sera renforcé et permettra , d’un commun accord avec les autorités nationales compétentes, de trouver des réponses concrètes afin de promouvoir et renforcer la stabilité politique pour cheminer vers un processus politique inter haïtien, permettant l’organisation d’élections inclusives, libres, et transparentes, dès que les conditions de sécurité et les préparatifs logistiques le permettent”, a-t-il indiqué.

Le ministre des affaires étrangères, a fait savoir que le premier Ministre s’est mis à la tâche et entend réaliser des avancées politiques majeures pour débloquer la situation. Il continue de dialoguer avec toutes les forces vives de la nation, les invitant à transcender et à s’unir au profit du bien-être collectif.

“Dans cette perspective, à la suite de l’installation du Haut Conseil de la transition (HCT) et de la remise en marche de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, le Premier Ministre entend continuer le dialogue politique, avancer vers la mise en place du Conseil électoral provisoire, élargir le HCT et former prochainement un gouvernement d’union nationale pour une nouvelle gouvernance politique, afin d’affronter les grands défis qui se posent à l’état”, a-t-il expliqué au membre du conseil de sécurité.

Par ailleurs il a félicité le Le Secrétaire Général des Nations Unis, Antonio GUTTERES qui lors de sa visite en Haïti le weekend écoulé, a témoigné sa solidarité au peuple haïtien et du même coup réclamer le déploiement rapide d’une force robuste pour combattre les gangs.

Aussi, parce qu’il a renouvelé cet appel le 4 juillet dernier, à Trinidad and Tobago, à l’occasion du Sommet des Chefs d’État et de gouvernement qui coïncide avec le 50ème anniversaire de la création de la CARICOM en exhortant le Conseil de Sécurité à autoriser l’envoi de cette force et demandé aux pays contributeurs de se tenir prêts.

En savoir plus:

Le taux de référence calculé par la BRH pour ce samedi 8 juillet 2023