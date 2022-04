Haiti recule de trois places au classement de la FIFA

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Une nouvelle fois, Haiti (90e), avec 1261 points, se trouve dans la deuxieme partie du tableau, entouree de Bahrein (89e) qui l’avait corrige (6-1) et Jordanie qu’elle avait battu (2-0) au debut du mois de septembre 2021 lors de sa tournee dans le golfe Persique. Pour n’avoir plus joue depuis tantot six mois et pour avoir ete battu (2-1) en amical par le Guatemala, la selection haitienne de football cede sa 87e place a Zambie.

Au niveau de la Confederation d’Amerique du Nord, Centrale et Caraibes de football (CONCACAF), les Grenadiers conservent malgre tout leur 10e place. Toutefois, ils sont restes sous la menace des pays comme Trinite-et-Tobago, Guatemala, Antigua et Barbuda, Suriname, Saint-Kitts-et-Nevis, Nicaragua ou encore Republique dominicaine. Toujours est-il que les Grenadiers regardent a distance les equipes du Mexique, des USA, du Costa Rica, du Canada, du Panama, de la Jamaique, du Salvador, de Curacao et du Honduras qui se sont emparees des neuf premieres places de ce classement dans la zone.

Dans l’attente de la publication du nouveau classement mondial de la FIFA, prevue le 23 juin, Haiti sera en mesure de connaitre ses adversaires en vue du coup d’envoi de la Ligue B des nations, car le tirage au sort de cette competition se deroulera le premier jour du prochain mois.

Avant la prise de fonction de Jean-Jacques Pierre (11 mars 2021) et apres le depart de Marc Collat de la selection haitienne de football, Haiti, qui etait demi-finaliste lors de la Gold Cup 2019, mais releguee en Ligue B des nations de la CONCACAF, occupait la 84e place au niveau du classement mondial de la FIFA. Haiti est desormais en chute libre vu qu’elle est 90e actuellement.