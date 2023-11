Haiti: Résumé de l’actualité du 25 novembre 2023

​

Le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, a dirigé une délégation ministérielle au Suriname pour participer à la célébration du 48e anniversaire d’indépendance de ce pays. Les discussions entre Henry et le président Santokhi ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale. Ils ont abordé plusieurs sujets tels la sécurité, la gestion des flux migratoires, les échanges commerciaux et l’agriculture. Les deux parties ont souligné l’importance du dialogue continu dans la région des Caraïbes pour faire face aux défis démocratiques, migratoires, de santé, de résilience, de changement climatique et de préservation de la paix régionale. Le commerce et l’investissement ont également été au cœur des discussions pour favoriser le développement socio-économique.

Le Directeur Général par intérim de la Police Nationale, Frantz Elbé, a accueilli l’Ambassadeur du Canada en Haïti, André François Giroux, à la DGPNH à Clercine. Au cours de la réunion, des discussions ont eu lieu sur les projets que le gouvernement canadien envisage de mettre en œuvre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police haïtienne. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à intensifier la coopération existante entre la Police Nationale et le Canada, soulignant leur volonté continue de travailler ensemble.

Une opération conjointe entre la Brigade des douanes, des douaniers du bureau du Cap-Haïtien et des agents du BLTS a permis la saisie de cinq boîtes de cartouches au Cap Terminal II S.A (CTSA) à Quartier Morin. La vérification du conteneur en provenance des États-Unis, arrivé le 8 novembre 2023, a conduit à l’interpellation de Pierre Louis Jackson. L’expédition, réalisée par Daniel Michel pour le compte de Vision Import-Export et Logistique, a été examinée minutieusement, et des scellés ont été apposés sur le conteneur.