Haiti se qualifie apres son nul (1-1) face au Guatemala

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour ce match tres important pour les deux protagonistes, la selectionneuse Fiorda Charles n’a effectue qu’un changement par rapport au onze qui debutait le match gagne (2-1) par Haiti face a Cuba. En lieu et place de Nahomie Ambroise dans les buts, elle a prefere Madelina Fleuriot comme dernier rempart.

Douze minutes apres le coup d’envoi de la rencontre, l’arbitre Honduregne, repondant au nom de Melissa Paola Borjas Pastrana, montre le point de penalty pour une faute sur Florsie-Love Darlina Joseph qui a pris de vitesse la defense adverse, mais elle a ete fauchee a l’entree de la surface. Cependant, l’arbitre centrale, appelee par le VAR, allait retourner sur sa decision et octroyer tout simplement un coup franc en faveur d’Haiti.

En reaction, les Guatemalteques n’ont mis que neuf minutes pour ouvrir le score, et ce apres une mesentente dans la defense haitienne. A point nomme, Celsa Cruz (21e, 1-0) a declenche les hostilites pour les siennes.

Avant de remettre les pendules a l’heure, les Grenadieres, qui multiplient les fautes et souvent sanctionnees par des avertissements, ont du batailler ferme. Sur une action de Florsie-Love Darlina Joseph, cote droit, son centre au second poteau a ete mal negocie par une defenseure adversaire, inteligemment Rose-Alya Marcellus s’empare du ballon et sa frappe en pleine surface a permis a Haiti de revenir (1-1, 45e) avant la pause.

A la reprise, les Grenadieres qui voulaient gagner la rencontre bien qu’elles aient ete dominees dans le jeu par Guatemala visiblement plus en jambes, allaient commettre une pleiade de fautes. En face, les Guatemalteques ne sont pas en reste. Lesly Ventura, pour cummul de carton, s’est fait expulser et deux de ses coequipieres ont ete averties.

Bien qu’en jouant en superiorite numerique pendant une quinzaine de minutes, Haiti n’avait pas su profiter. Au contraire, Withmila Pierre Alcide, pour cummul de carton, a vu rouge et six autres Grenadieres : Meghane Saint-Cyr, Rose Bertude Rosinvil, Mirlene Dorce, Valentina Ornis, Dayana Pierre et Florsie-Love Darlina Joseph, ont ecope un carton jaune.

A l’issue de cette rencontre emaillee de cartons (2 rouges et 11 jaunes), les deux protagonistes se sont separes sur le score nul (1-1). Toutefois, Haiti reste leader du groupe H avec 4 points (+1) avant son dernier match de poule face a Jamaique le 2 mars alors que le Guatemala conserve la deuxieme place avec 4 points (+1) aussi avant d’affronter Cuba.

Deja qualifiees pour le tour suivant dans ces eliminatoires de la Coupe du Monde U20 feminine de la FIFA, Costa Rica 2022, Haiti ne doit pas perdre face a Jamaique (le 2 mars) si elle souhaite heriter un adversaire largement a sa portee.