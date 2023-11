Haïti signe à l’UNESCO la convention sur la reconnaissance des diplômes universitaires

​

La République d’Haïti a signé à l’UNESCO la convention sur la reconnaissance des diplômes universitaires.

En marge de la 42è conférence générale de l’UNESCO, qui se tient au siège de l’institution onusienne à Paris depuis le 7 novembre dernier, le ministre de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP),Nesmy Maginat, en charge de l’enseignement supérieur, a paraphé le vendredi 10 novembre 2023 au nom de l’État haïtien la convention régionale sur l’enseignement supérieur endossé depuis 2019 par bon nombre d’États d’Amérique Latine et des Caraïbes

“Le Gouvernement de la république a demandé au ministère de l’éducation nationale dans sa feuille de route 2023-2024 pour redresser la mauvaise gouvernance du système éducatif, et c’est dans cet état d’esprit qu’il a aussi autorisé le MENFP à mettre en place l’Agence Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de même que la signature de la convention régionale sur les Études, Titres et Diplômes de l’enseignement supérieur de l’Amérique Latine et des Caraïbes” a confié le ministre Nesmy Manigat à Juno7.

Répondant à la question sur les avantages pour Haïti, le ministre a caricaturé en expliquant que c’est seulement en intégrant la FIFA, en respectant les principes et les règles du jeu que nos championnats nationaux sont reconnus nationalement et internationalement et que nos équipes deviennent compétitives, voyagent et participent à la Gold Cup, la Concacaf ou la coupe du monde.

“L’État a le monopole de la collation des grades, des diplômes et des titres universitaires, mais autorise les Institutions d’Enseignement Supérieur public et privé qui remplissent les critères établis, en particulier d’accréditation, à les décerner sous réserve qu’ils soient contresignés par l’autorité compétente prévue par les décrets de 2020. Quand des universités décernent des Licences, Maîtrise ou Doctorat, ou toutes sortes d’attestations, il faut que nous ayons les mécanismes très clairs pour les suites administratives et légales, insiste le ministre Manigat qui dit avoir aussi l’obligation de mettre à jour le dispositif pour les équivalences des diplômes étrangers.

Le 30 juin 2020, l’État haïtien a publié dans le moniteur deux décrets, l’un portant organisation, fonctionnement et modernisation de l’enseignement supérieur et l’autre portant organisation et fonctionnement de l’agence nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces derniers temps, les obstacles qui se dressent sur le chemin de de l’accréditation nationale et internationale des facultés de médecine occupent une grande place dans l’actualité et accentuent l’urgence d’une meilleure gouvernance du secteur éducatif. Récemment le MENFP a rendu public la liste des Institutions d’Enseignement Supérieurs reconnues, tout en prenant le soin de préciser que cette reconnaissance, n’équivalait pas à une accréditation des programmes d’études, prochain passage obligé qui les attend.

« Garantir le droit des étudiants à des compétences conduisant à des diplômes reconnus nationalement et internationalement, garantir la mobilité universitaire des étudiants, diplômés et chercheurs, faciliter la comparabilité des profils professionnels, sont parmi les objectifs de la signature la Convention sur la reconnaissance des Études, Titres et Diplômes de l’Amérique Latine et des Caraïbes à l’#UNESCO et parallèlement du processus de mise en place de l’Agence Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique #ANESRS » a posté le ministre Manigat sur le réseau X (ex-twitter) après la signature.

