Haïti signe avec l’Arabie Saoudite un protocole de coopération dans les domaines de la santé, des infrastructures, du tourisme…

Haïti signe avec l’Arabie Saoudite un protocole de coopération dans le domaine de la santé, des infrastructures, du tourisme…

En marge du Sommet Caricom-Arabie Saoudite qui a eu lieu le 16 novembre 2023 à Riyad, le Premier Ministre Haïtien, Dr. Ariel Henry et le Fonds Saoudien pour le Développement (SFD), ont signé un Protocole de coopération dans les domaines de la santé, des infrastructures, du tourisme, des ressources hydriques et des ODD en général, a annoncé l’ambassade d’Haïti en France sur X.

Le chef du gouvernement haïtien qui a rencontré à Riyad, le Prince héritier et Premier Ministre du royaume Saoudien, Mohammed ben Salmane est également signataire de la déclaration conjointe publiée par CARICOM et Arabie Saoudite.

Dans cette déclaration, la CARICOM et le Royaume d’Arabie Saoudite ont dit vouloir promouvoir les relations commerciales et d’investissement entre l’Arabie saoudite et la CARICOM renforcer les liens entre les deux parties, aux niveaux multilatéral et bilatéral, et dans les enceintes mondiales, en recherchant des possibilités de développement durable, de paix, de sécurité et de stabilité, de développement des infrastructures touristiques, ainsi qu’en créant des opportunités commerciales dans le secteur des TIC/services numériques mondiaux et en stimulant les flux commerciaux et d’investissement par la création d’opportunités mutuellement bénéfiques d’investissements conjoints.

Concernant les défis mondiaux liés au changement climatique qui touchent de façon particulière les petits États insulaires de la Caraïbes, la CARICOM et le Royaume d’Arabie Saoudite s’engagent à déployer tous les efforts nécessaires pour s’attaquer à ce problème urgent en fixant et en atteignant des objectifs ambitieux de réduction des émissions, en adoptant la production d’énergie renouvelable et des technologies propres, y compris pour la réduction et l’élimination des émissions, en promouvant un accès équitable au financement climatique.

Ils ont souligné l’importance et l’urgence de promouvoir une action commune en vue d’atténuer le changement climatique et de s’adapter à ses effets, de protéger l’environnement et de mettre au point des technologies énergétiques propres et à faible émission de carbone même si l’Arabie Saoudite est l’un des plus grands pays producteurs de pétrole dans le monde.

