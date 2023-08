“Haiti Synchrony”, un spectacle visant à montrer une autre image du pays, loin de tout cliché misérabiliste

​

Le spectacle “Haiti Synchrony visant à montrer l’image d’une Haïti debout face à l’adversité, loin de tout cliché misérabiliste.

The H Entertainment & Productions présentera le 26 août 2023, à la prestigieuse salle Dr. Phillips Center For the Performing Arts, au centre-ville d’Orlando, en Floride, à huit heures du soir, le spectacle “Haiti Synchrony”, une activité pluridisciplinaire qui va mettre en vedette Fouad André, Mackenson Blanchard, James Germain, Emeline Michel, Kathy Laurent Pourcel et Riva Précil. Cet évènement est un vaste voyage de poésie, de musique, de danse, de chant, de création vidéo. Une création interdisciplinaire où chaque artiste entre dans une interaction sensible et dynamique avec les éléments qui composent la scène, a expliqué Maria Janvier Charles à Juno7.

“Ce spectacle se veut rassembleur, symbole de ce vivre ensemble tant prôné. Haiti Synchrony est également une immersion dans l’histoire d’Haïti. Cinq périodes symboliques de l’épopée de la nation haïtienne y sont présentées. Ce spectacle donne à voir l’image d’une Haïti debout face à l’adversité, loin de tout cliché misérabiliste”, a déclaré Maria Janvier Charles.

Dans ses interventions, Maria Janvier Charles a indiqué que cette création artistique est destinée à la génération d’Haïtiano-américains ainsi qu’aux amis d’Haïti désireux de s’informer du rôle joué par la première république noire, de par son histoire et sa culture sur la scène internationale. “C’est une occasion pour les Haïtiens et les passionnés de la culture de découvrir des pans méconnus de l’histoire d’Haïti, de s’y connecter tout en inspirant le changement”, a-t-elle ajouté.

Concernant les feedbacks, Maria Janvier Charles a fait savoir que le public d’Orlando a témoigné jusqu’ici ce besoin de voir d’autres visages d’Haïti et de vivre un moment de rassemblement et de partage. “C’est un début pour un événement que nous voulions être un catalyseur de regroupement, en créant un dialogue avec nos spectateurs permettant à l’abréaction d’avoir lieu”, a-t-elle dit.

Emeline Michel, figure emblématique de la musique haïtienne qui apporte l’âme d’Haïti sur la scène internationale, James Germain, un talent unique qui a transcendé la musique haïtienne vers de nouvelles frontières, Riva Précil, une pionnière qui franchit les barrières intergénérationnelles, André Fouad, poète, écrivain et journaliste qui a élu domicile sur scène, Kathy Laurent Pourcel, chorégraphe/danseuse à l’Opéra de Paris,

… dont la chorégraphie crée le lien entre le corps et l’âme et Blanchard Mackenson (Fefe), comédien et danseur, qui a représenté Haïti à la cathédrale de Leicester au Royaume- Uni dans le cadre du « Let’s Dance International Frontiers Festival »; chaque tableau scénique est vécu avec une belle intensité sous une scénographie vidéo de Maksaens Denis, décrivent les responsables du spectacle.

