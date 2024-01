Haïti-Violence: le parti IDA somme les autorités à assumer leurs responsabilités

​

​

Face à la montée de la violence dans le pays, le parti politique IDA somme les autorités à assumer leurs responsabilités.

À travers une note de presse en date du 21 janvier 2024 portant la signature de Francisco BRUMAIRE, le parti politique IDA “Inisyativ pou Devlope Ayiti” s’exprime face à la montée de la violence dans le pays ces derniers temps et somme les autorités à assumer leurs responsabilités morales, politiques, sociales et historiques envers la population paupérisée, qui n’arrive plus à reconnaitre ce pays comme le sien.

Dans cette note, le parti IDA exprime sa solidarité et veut témoigner de son empathie à l’endroit des victimes des actes barbares et cruels commis par des groupes criminels sur les populations des quartiers défavorisés de la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans certaines villes de province.

“Nous invitons les acteurs de tous les secteurs à ne pas souffler sur les braises. Aucun responsable politique ou patriote digne de ce nom ne devrait pas profiter de cet état de déliquescence pour semer le chaos dans le seul objectif de mettre la pression et aboutir à des fins politiques personnelles et égoïstes. Cette situation ne peut pas se continuer, il faut une volonté politique manifeste pour sortir Haïti du labyrinthe actuel.” lit-on dans la note.

Le parti “Inisyativ pou Devlope Ayiti” profite également pour inviter toutes les parties impliquées, ainsi que tous les acteurs de tous les secteurs, à adopter l’arme de la dialectique en vue de tirer le pays de l’abîme en soulignant que la multiplication de discours et d’actes de violence ne fera qu’élargir le fossé, empêcher toute possibilité de dialogue et de consensus tout en alimentant un cycle infernal de vengeance.

