Haitian Festival Compas jour 1 : Ekip et Darline Desca l’emportent

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La formation musicale <> a ouvert les festivit?s de la premi?re journ?e du festival. Les quatre musiciens du groupe ont fait de leur mieux pour ?gayer l’assistance ?parse pr?sente au Miramar Regional Park. La chanteuse Chlo? dont les efforts n’ont pas r?ussi ? secouer le public leur a succ?d?. Heureusement que DJ Nicky Mix a d?ploy? son exp?rience pour combler la longue attente qui allait suivre. Pour qui est habitu? au Compas Fest, rien de nouveau sous le soleil.

Un segment particulier a ?t? r?serv? aux dames du HMI. Shassy a ouvert cette s?rie avec un medley de ses titres sans que le public ne lui rende l’?nergie de son playback. Du moins pas avant qu’elle ne chante la chanson <> ? la fin de sa prestation. Prestation qui a d’ailleurs laiss? plus d’un perplexe. Par moment, on se demandait si elle ?tait l? pour chanter ou pour danser ou encore pour mimer ? La mise en sc?ne ?tait bonne, bravo, mais le chant doit ?tre travaill?. Le playback ?tant trop ?vident et a vite lass? le public.

Vous savez bien que Misty n’a plus rien ? prouver. Madame a g?n?reusement assur? son spectacle. M?langeant chant et chor?graphies sur un medley de ses meilleures compositions. Rien ? reprocher sinon que la prestation fut trop br?ve. Le temps d’en profiter, c’?tait fini. Sa ki bon toujou tw? kout.

Bad Girl DD a tout cass?. En minishort et crop top, Darline Desca en a mis plein la vue aux spectateurs. Pour sa premi?re participation au Compas Fest, la voix de <> n’a rien laiss? au hasard. Agen?ant ses succ?s au rythme de ses chor?graphies du jour, elle a tout simplement assur?. Ajoutons que ces dames ont ?t? accompagn?es d’un seul groupe de musiciens, ce qui a facilit? la fluidit? du show.

Avant que les formations musicales ne prennent la rel?ve, Kenny Ha?ti et Fatima ont assur? la transition. Fort de ses succ?s, Kenny n’a eu aucun mal ? animer l’assistance qui a assur? volontairement les choeurs. ?videmment, ce fut l’euphorie lorsque Fatima l’a rejoint sur sc?ne. De plus en plus habile avec sa voix et sur sc?ne, Fatima a bien assur? sa prestation. Laissant la sensation d’une performance br?ve. D?finitivement on veut plus de Fatima. Plus de programmation aussi.

Le reste de la soir?e s’est ensuite d?roul?e comme suit. Zenglen qui a mis Shoomy, sa derni?re recrue en valeur, vu qu’elle a ouvert le show avant m?me que le chanteur Emymix ne fasse son apparition sur sc?ne. Les artistes de cette formation ont envoy? un message d’unit? aux Ha?tiens face ? la crise que vit le pays.

T-Vice a pris rapidement le relai. Si <> l’un de leurs derniers titres a servi d’intro, Vice2K n’a pas oubli? son arme de guerre <>. Bien s?r, l’effet reste le m?me. Efficace. Tr?s efficace comme toujours les Vice.

Ensuite Ekip a pris la rel?ve. Emmen? par D-Perfect, avec Steeve Kh? et Shabba ?gaux ? eux-m?mes, le groupe a d?livr? la meilleure prestation de la soir?e. Que ce soit au niveau de l’animation ou au niveau de la r?action du public. <> ou encore <> sont parmi les titres qu’ils ont repris pour l’occasion. Ils sont suivis de la formation musicale Klass qui n’est m?me pas rest?e 15 minutes sur sc?ne. De Vayb qui m?rite vraiment d’offrir du nouveau au public et de Djakout #1. Les prestations de ces trois derniers groupes ont ?t? largement influenc?s par un grave probl?me de sonorisation qui a empir? durant leurs prestations. A l’arri?re c’?tait parfait, devant le stage un peu moins.

Qu’il s’agisse de Mickael Guirand, Pouchon Duverger ou encore Pipo, ils ont pouss? de la voix et fait de leur mieux alors que le public avait des difficult?s ? les entendre. Une assistance qui n’avait pas h?sit? ? siffler une jeune dame charg?e de chanter les hymnes nationaux am?ricains et ha?tiens. Cette derni?re a, gr?ce au soutien du MC d’office, r?ussi ? chanter la Dessalienne que les Ha?tiens ont reprise en choeur avec elle. Il faut croire que les Ha?tiens install?s au pays de l’oncle SAM, veulent jouer la carte de l’ingratitude. Petit rappel, la Floride est aux ?tats-Unis. Pas en Ha?ti.

Cette premi?re soir?e du Haitan Compas Festival a ?t? marqu?e par la disparition soudaine et tragique de Reberta Jusm?, jeune femme talentueuse, brillante et passionn?e de la musique et de l’art ha?tien. Les groupes Klass et T-Vice pour lesquels elle avait offici? comme PR lui ont rendu un hommage bien m?rit?. Signalons aussi que la grande majorit? des artistes ont lanc? des messages de paix et un appel au r?tablissement d’un climat de s?curit? en Ha?ti.