Haitian Heritage Month : Projection de trois films ha?tiens au Perez Art Museum de Miami

Ils seront cinq ha?tiens ? l’honneur au Perez Art Museum de Miami ce 12 mai. Quatre d’entre eux sont des cin?astes professionnels form?s ? la prestigieuse ?cole de cin?ma de Jacmel, Cin? Institute. Avec Rachelle Salnave comme productrice sur ce projet, Esta?love St-Val, Keziah Jean, Wilson Edmond et Marc Henry Valmond, une fois de plus, vont d?fendre et promouvoir la richesse culturelle, la r?silience et l’humanit? du peuple ha?tien.

<>, peut-on lire sur l’invitation lanc?e au grand public pour ce jeudi 12 mai ? partir de 5 h p.m.

<> est un projet artistique dont le but est de faire ressortir la capacit? des ha?tiens ? faire montre de solidarit? entre eux, ? travailler main dans la main. Ainsi, trois cin?astes ha?tiens ont ?t? mandat?s, suite au s?isme qui a frapp? le grand sud d’Ha?ti le 14 ao?t 2021, pour produire des documentaires mont?s ? partir d’images positives d’Ha?tiens s’entraidant pour faire avancer leur communaut?. La projection pr?vue pour ce 12 mai est en fait la restitution des travaux r?alis?s dans le cadre du projet. Ce sera aussi l’occasion pour les participants de rencontrer les cin?astes et de discuter avec ces derniers.

Esta?love St-Val, pr?sentera <> qui met en vedette un chef de communaut? ? Port-au-Prince. Keziah Jean, elle, fera parler <> son oeuvre racontant l’histoire d’un collectif agricole des Cayes soutenant l’agriculture locale, et Wilson Edmond, lui, dialoguera avec le public ? travers : <> un film faisant un zoom sur un jeune cin?aste travaillant ? l’autonomisation des femmes d?tenues ? Jacmel.

La programmation de films suppl?mentaires comprendra ?galement Madame Pipi, un documentaire de Rachelle Salnave sur les pr?pos?s aux toilettes ha?tiens travaillant dans les bo?tes de nuit de Miami comme un moyen de soutenir leurs familles en Ha?ti, poursuivant le th?me de la solidarit? entre la diaspora ha?tienne.

Apr?s Miami, l’?quipe se rendra ? New York pour une nouvelle ?tape, toujours en l’honneur d’Ha?ti.