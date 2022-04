Harmonik gagne en <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Trois ans apres la sortie de son cinquieme album titre <>, le groupe Harmonik a offert au public le disque <> qui comporte 12 titres. Egale a elle-meme, cette formation musicale, vieille maintenant de 14 annees, fait de <> le theme predominant de sa toute derniere production. Du compas love au pike devan, les messieurs ont fait en sorte que chacun puisse trouver chaussures a ses pieds sur cet opus.

Des collaborations a la pelle

Le nombre de featurings sur cet album est l’un des premiers details qui retiennent l’attention. On a deja eu droit a des collaborations sur d’anciens albums d’Harmonik comme Roody Roodboy (Ou lage m nan cho) et Anie Alerte (Pete fyel mwen) sur <>, ou encore plus loin dans le temps, Alison Hinds sur <> figurant sur l’album du meme nom du groupe. Mais <> a lui seul en comporte cinq, une decision qui selon Sanders Solon entre dans le cadre d’une nouvelle strategie adoptee par le groupe.

<>, avance le chanteur dans une entrevue accordee a Ticket. <>, insiste-t-il avant de mettre l’accent sur le fait qu’ils ont deliberement choisi des artistes assez jeunes, bien que certains se sont deja cree un nom, pour ces collaborations. Une facon pour le groupe d’offrir sa plateforme a ces nouveaux talents tout en se rapprochant de la jeunesse. On retrouve donc sur <> Danola (Ou pral regret sa), les rappeurs Mechans-T (Kanpe Goumen) et Trouble Boy (Pwazon), Pierre Jean (Si w te menaj mwen) et Vanessa Desire qui remplace Jessie Woo sur <

>.

L’amour le theme predominant de <>

La majorite des textes chantes sur cet album ont tous de pres ou de loin rapport aux relations amoureuses. Decidement, l’amour est le theme de predilection de la tendance compas. <>, la chanson annoncant l’album et qui en est d’ailleurs le titre, associe la maturite a une certaine stabilite amoureuse qui devrait aboutir au mariage. Ce meme texte expose l’empressement pour certains de se caser a un certain age.

Parmi les textes qui ont attire notre attention figure <>. Contrairement a ce que laisse entendre son intitule, le texte raconte l’histoire d’un gars en peine d’amour et qui l’exprime pleinement. Rien a voir avec le fait qu’une personne, homme ou femme, ne puisse librement exprimer ses emotions : <> Un texte qui tourne en quelque sorte le dos aux cliches.

Outre ces morceaux cites ci-dessus, la bande a Nicky a offert plusieurs titres rythmes pouvant etre qualifies de compas <> dans le jargon musical haitien. Les titres <>, <> ou encore <> entrent dans ce registre. Pour ceux qui adorent le <> , les morceaux <> et <> sont faits pour vous. Ce dernier est une superbe collaboration avec Danola. <> appelle aussi a la danse.

Sur ce nouvel opus, les messieurs de Harmonik ont aussi fait la part belle aux differents slogans entre guillemets a la mode. Citons le titre <> comme illustration sur lequel on retrouve au moins deux d’entre eux : <> ou encore <>. On n’a pas rate non plus le <> sur l <>. Bonjour l’originalite !

<> : 3 dames pour une chanson

Qui chante <> avec Mac D ? Avant d’avancer une reponse a cette question, il va falloir bien verifier a quelle version de ce titre a succes du sixieme album du groupe Harmonik on fait reference. Lors de la sortie initiale de cette composition, les melomanes ont eu le plaisir de decouvrir la voix de Jessie Woo, comedienne, chanteuse et influenceuse jusque-la peu connue en Haiti. C’est d’ailleurs la chanteuse haitiano-americaine que l’on voit aux cotes de Mac D dans la video de la chanson. Cette version est aussi disponible sur des plateformes d’ecoute et de telechargement de musique comme Apple Music.

Peu apres le lancement de la campagne de promotion, les rapports entre Jessie Woo et le groupe se sont deteriores. Apres moults interventions en direct sur les reseaux sociaux et partages de capture d’ecran deballant les dessous de cette collaboration, c’est une nouvelle version de la chanson, avec la voix de Vanessa Desire pour accompagner Mac D, que l’on retrouve sur l’album. Et, c’est la chanteuse Anie Alerte qui partage la scene avec les hommes de <> lors des grands rendez-vous live. Ce fut le cas pour le premier bal apres la sortie de l’album, comme a Amazura pour <>. Des prestations dont vous pouvez trouver des extraits sur la Toile.

A part les trois mousquetaires Mac-D, Nicky et Sanders et les 5 autres chanteurs et chanteuses ayant mis leur voix sur ce nouveau produit d’Harmonik, Jeffrey Medellus, Shedly Abraham, Harold Saint Louis, Emmanuel Charles, Reginald Bastien et Oneart Grafphix ont aussi travaille sur <>.