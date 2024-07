Harry Kane, l’éternel perdant des finales

La malédiction de Harry Kane : un talent incontestable, mais aucun trophée à son actif.

Harry Kane, l’attaquant anglais de renommée mondiale, est souvent célébré pour son talent indéniable et sa capacité à marquer des buts à chaque saison. Pourtant, un triste paradoxe marque sa carrière : six finales disputées, six finales perdues, et toujours aucun trophée à son actif. Cet échec persistant a conduit certains à parler d’une véritable malédiction.

La carrière de Kane a été jalonnée de défaites en finale. Avec Tottenham Hotspur, il a échoué à deux reprises en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, en 2015 et 2021, avant de subir une nouvelle désillusion en finale de la Ligue des champions en 2019. Son transfert au Bayern Munich n’a guère changé la donne, le club bavarois ayant perdu la finale de la Supercoupe d’Allemagne. En sélection nationale, la poisse semble le suivre, avec deux défaites consécutives en finale de la Coupe d’Europe, d’abord en 2021 puis en 2024.

Le 28 juillet prochain, Harry Kane fêtera ses 31 ans. À cet âge, de nombreux joueurs de son calibre peuvent se targuer d’un palmarès impressionnant. Mais pour Kane, les trophées se font toujours attendre. Malgré ses statistiques impressionnantes et son rôle de pilier dans ses équipes successives, la gloire en finale lui échappe systématiquement.

Alors que l’attaquant anglais continue de viser les sommets, la question demeure : Harry Kane pourra-t-il briser cette malédiction et enfin soulever un trophée ? Seul l’avenir nous le dira, mais une chose est certaine : son talent ne cesse d’éblouir, trophée ou non.

À lire aussi:

L’Espagne remporte la Coupe d’Europe 2024 face à l’Angleterre