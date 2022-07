Harry Luc, P.D.G. de HandZup Group, n’est pas favorable au d?placement vers l’?tranger des principaux ?v?nements culturels du pays

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La p?riode estivale est traditionnellement marqu?e par les f?tes champ?tres. Mais cette ann?e, il sera tr?s difficile pour les villes d’organiser leurs festivit?s comme ? l’accoutum?e, m?me si certains groupes se pr?parent ? rentrer, croit Luc, qui rappelle que l’?v?nementiel pourrait ?tre un secteur porteur pour l’?conomie nationale. Au niveau de Handzup Group, on n’entend pas baisser les armes, a promis Harry Luc. ? rappeler que leur plus grand rendez-vous de l’?t?, SUMFEST, est toujours maintenu. Rendez-vous le 31 juillet 2022, ? Wahoo Bay Beach.

Le secteur de l’?v?nementiel vit une p?riode de vaches maigres, une situation indescriptible, de l’avis du promoteur culturel. ? c?t? des probl?mes internes du secteur, la r?ussite des soir?es est de moins en moins s?re. En outre, les artistes et les groupes qui, a fait savoir Harry Luc, sont pour la plupart ? l’?tranger, sont tr?s r?ticents ? r?pondre aux invitations ? cause de l’ins?curit?.

Participant ? l’?mission Ha?ti, Sa k ap kwit, sur T?l? 20, mardi 12 juillet 2022, Harry Luc, P.D.G. de l’une des grandes boites de l’?v?nementiel en Ha?ti, invite ses pairs ? attacher leur ceinture et ? s’entendre, ce qui aura pour effet de mettre la pression sur les autorit?s qui doivent r?tablir entre autres la paix et la s?curit? dans le pays. <>, a indiqu? le P.D.G. de HandZup Group.

Compte tenu du climat d’ins?curit? qui s?vit dans le pays, les affiches d’?v?nements culturels sont de plus en plus rares. Pour cette p?riode estivale, compar?e ? celle des ann?es pr?c?dents, l’on peut compter sur les doigts d’une main le nombre d’activit?s de grande envergure programm?es en Ha?ti. Les promoteurs, pour beaucoup, ont fait choix d’expatrier certains ?v?nements qui, par le pass?, r?unissaient grand monde dans le pays.

