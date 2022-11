Ha?ti : 19 journalistes tu?s ou bless?s de janvier ? date, s’alarme le RNDDH

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le RNDDH d?nonce des attaques en s?rie contre les journalistes. De janvier ? date, l’organisme de d?fense des droits humains dit d?nombrer 19 journalistes victimes. Le RNDDH dit noter que depuis quelque temps et dans un contexte particulier d’ins?curit? g?n?ralis?e, les journalistes sont de plus en plus cibl?s en Ha?ti.

La derni?re en date est l’assassinat du journaliste Romelson Vilcin. Le RNDDH dit apprendre avec stup?faction que le 30 octobre 2022, lors d’?chauffour?es enregistr?es sur la cour du commissariat de Delmas 33, un journaliste a ?t? froidement ex?cut? par des agents de la Police Nationale d’Ha?ti (PNH) et de nombreuses autres personnes ont ?t? bless?es par balle. Ce grave incident est survenu au moment o? plusieurs journalistes s’?taient rendus au commissariat de Delmas 33, en vue de protester contre l’arrestation, par des agents de l’Unit? D?partementale pour le Maintien de l’Ordre (UDMO), du journaliste Robeste Dimanche qui couvrait un mouvement de protestation qu’organisaient des r?sidents de Delmas 47.

? Laboule 12, le 6 janvier 2022, John Wesley Amady (Ecoute F.M) et Wilguens Louissaint (Safe News Ha?ti) ont ?t? tu?s et leurs restes calcin?s. Le 23 f?vrier 2022, Maxiben Lazarre, journaliste pour le m?dia en ligne Rois des Infos a ?t? touch? par balle puis a succomb? ? ses blessures alors qu’il assurait la couverture d’une manifestation des ouvriers-?res. Le m?me jour, trois autres journalistes ont ?t? bless?s : il s’agit de Sony Laurore (Laurore TV), de Yves Mo?se (RCH 2000) et de Alvar?z Estim? (Lakay TV).

Le 7 septembre 2022, trois journalistes-reporters de Radio-T?l? Z?nith ont ?t? atteints de projectiles en caoutchouc alors qu’ils couvraient des manifestations de rues. Le 7 septembre 2022, au Cap-Haitien, Luly Menard journaliste culturel, correspondant de Radio Vision 2000 se trouvait devant chez lui et regardait une manifestation lorsqu’une balle l’a ?rafl? ? la t?te.

Le 11 septembre 2022, deux journalistes de m?dias en ligne ont ?t? assassin?s ? Kafou Lanm? et D?y? Mi par Kat?l ainsi connu, un chef de gang plac? dans la zone par Iscard Andrice. Les victimes revenaient de Nan Brooklyn, un quartier de Cit? Soleil o? ils s’?taient rendus en vue d’interviewer des victimes et prendre en photo certaines zones d?vast?es par le conflit arm? ?clat? depuis juillet 2022.

Le 25 octobre 2022, ? Delmas 40 B, des individus lourdement arm?s ont cribl? de balle le v?hicule de Roberson Alphonse, journaliste ? Le Nouvelliste et ? Magik 9, le blessant par balle ;

Le 25 octobre 2022, le corps mutil? et sans vie de Gary Tess, journaliste de Radio Lebon F.M.,a ?t? retrouv? dans la commune des Cayes, quelques jours apr?s sa disparition.

Le RNDDH estime que ces attaques en s?rie contre les journalistes sont d’autant plus inqui?tantes que ces derniers sont la cible tant des bandits arm?s que des agents de la PNH dont le comportement, depuis quelque temps, est tr?s alarmant.

Le RNDDH dit constater par ailleurs que l’institution polici?re n’a partag? aucune information relative ? la disparition suivie de l’ex?cution sommaire des militants Ez?chiel Paul, Enock M?rizier, James Mond?sir, Andy Morisseau et Dieupuissant Orestil. Ce n’est d’ailleurs que le 30 octobre 2022, tard apr?s l’assassinat du journaliste Romelson Vilcin que la PNH a annonc? ouvrir une enqu?te sur les ?v?nements du jour exclusivement.

En ce sens, le RNDDH dit juger regrettable que le service de communication de la PNH ne fonctionne que pour faire de la propagande pour l’institution. “Il reste d?sesp?r?ment muet lors des bavures polici?res, lors des interventions punitives de la PNH ou lorsque des agents de la PNH sont impliqu?s dans des actes de r?pression et de violation des droits humains ? l’encontre de la population”.

Le RNDDH profite pour condamner avec la derni?re rigueur la disparition forc?e suivi de l’ex?cution sommaire de Ez?chiel Paul, Enock M?rizier, James Mond?sir, Andy Morisseau et Dieupuissant Orestil ainsi que l’ex?cution dans l’enceinte-m?me du commissariat de Delmas 33, de Romelson Vilcin et la blessure par balle de plusieurs autres personnes qui se trouvaient sur les lieux.

Le RNDDH estime que ces faits doivent ?tre s?v?rement punis. Cons?quemment, il enjoint la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) et l’Inspection G?n?rale de la PNH ? diligenter une enqu?te ; il encourage la communication de leurs conclusions ? la juridiction r?pressive, pour que tous les agents fautifs sans exception, soient jug?s et condamn?s selon le voeu de la loi.