Ha?ti condamne les “traitements honteux et inhumains” de la R?publique dominicaine contre ses ressortissants

Le minist?re des Affaires ?trang?res et des Cultes a r?agi au sujet des mauvais traitements inflig?s aux Ha?tiens en R?publique dominicaine. Depuis plus d’un semaine, les autorit?s dominicaines ont intensifi? les arrestations et d?portations des migrants ha?tiens qu’elles estiment ?tre en situation irr?guli?re. Ce 20 novembre, la chancellerie ha?tienne a assur? que “l’indignation g?n?rale soulev?e par cette situation ne saurait laisser indiff?rent le gouvernement de la R?publique d’Ha?ti”.

“Au nom du Gouvernement, le minist?re des Affaires ?rang?res et des Cultes condamne ces traitements honteux et inhumains qui ternissent l’image de la R?publique dominicaine ? travers le monde et mettent en p?ril l’esprit de paix et d’harmonie devant guider les relations entre les deux pays se partageant l’?le”, peut-on lire dans la note de presse du MAEC.



gouvernement de la Haitien dit reconna?tre le droit souverain de la R?publique dominicaine ? r?guler les flux migratoires ? l’int?rieur de son territoire en fonction de sa l?gislation et des conventions internationales d?ment ratifi?es. Ha?ti appelle n?anmoins ? accorder ? ses ressortissants un traitement respectueux de la dignit? humaine. “

Le minist?re des Affaires ?trang?res indiqu? avoir pass? des instructions au Charg? d’affaires d’Ha?ti en R?publique dominicaine afin qu’il exprime ? la chancellerie dominicaine les pr?occupations du Gouvernement Ha?tien quant ? ces faits. “Le Gouvernement de la R?publique d’Ha?ti renouvelle son attachement au respect du protocole sign? en d?cembre 1999 sur les proc?dures de rapatriement. Enfin, il assure la R?publique dominicaine de sa volont? ? continuer de travailler pour le renforcement de relations harmonieuses sur la base du respect des principes du droit international”, conclut la note du minist?re des Affaires ?trang?res.