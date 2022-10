Ha?ti ?crase le Lib?ria (4-1) pour son premier match

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En effet, gr?ce ? un doubl? de Saviola Charles (13′, 29′), suivi des r?alisations de Spinoza (34′) et de Redondo (35′), les Grenadiers ont confirm? leur sup?riorit? ? cette rencontre avant de voir les Lib?riens r?duire l’?cart dans les temps additionnels. Suite ? ce score de 4-1, l’?quipe ha?tienne, championne de l’Am?rique du Nord, Centrale et des Cara?bes, devient leader du groupe A, devan?ant le pays h?te.

