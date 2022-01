Ha?ti doit cesser d’?tre le mauvais ?l?ve du continent

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce vendredi 21 janvier se tient une conf?rence internationale sur Ha?ti. Des ministres des Affaires ?trang?res des ?tats-Unis, du Canada et de la France s’associeront ? des responsables des Nations-Unies (ONU), de l’Organisation des ?tats Am?ricains (OEA), de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et ? d’autres partenaires internationaux pour apporter appuis et propositions de solutions aux probl?mes auquel le pays est confront?.

De l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se ? date, les pistes trouv?es par les Ha?tiens seuls ne convainquent pas vraiment que les efforts suffisants de rapprochement et de d?passement ont ?t? consentis par tous les camps pour pr?senter une feuille de route nationale aux amis de la communaut? internationale. Il y a pl?thore d’accords sur la table, des processus compliqu?s et des app?tits solides qui cherchent plus le pouvoir que les options de sortie de crise.

Le dossier Ha?ti tiendra en quelques lignes. Des id?es. Des envies. Des voeux. Des besoins. Rien de solide pour aider le pays ? sortir du trou b?ant de la non gouvernance o? il se perd depuis des ann?es.

Les ?tats-Unis qui sont au premier rang dans la recherche de solutions ? la crise ha?tienne ont laiss? entrevoir leurs positions. Un haut responsable de l’administration Biden, cit? par La Voix de l’Am?rique jeudi, indique que les ?tats-Unis profiteront de cette r?union pour donner des d?tails sur l’approche de l’administration am?ricaine par rapport ? Ha?ti. Cette approche concerne un plan qui vise ? travailler ?troitement avec la diaspora ha?tienne, la soci?t? civile et d’autres acteurs impliqu?s dans la crise.

Encore une fois, la communaut? des pays amis, ceux qui comme les Ha?tiens n’ont pas pu trouver les bonnes formules et qui dans certains cas ont dilapid? des milliards au nom d’Ha?ti depuis le s?isme de 2010 (pour ne pas remonter ? l’intervention multinationale de f?vrier 2004), va devoir avancer des propositions unilat?rales ou forcer la main ? nos dirigeants. Tout en disant, la main sur le coeur, qu’il revient aux Ha?tiens de trouver des solutions aux probl?mes d’Ha?ti.

Il faut dire qu’Ha?ti tra?ne les pieds dans tous les domaines. Au fil des d?cennies, nous sommes devenus l’?l?ve des Am?riques qui n’excelle en aucune mati?re.

A moins de six mois du prochain Sommet des Am?riques, nos partenaires auraient aim? pouvoir donner le change et pr?sent? Ha?ti comme le canard boiteux qui fait des efforts pour rejoindre les autres.

La conf?rence canadienne de ce 21 janvier p?sera sur l’avenir d’Ha?ti quelque soit ses conclusions et elle nous inscrit dans un programme de surveillance qui va durer.

Mettra-t-on dans notre bulletin “Peut faire mieux” ou ” Refuse de faire plus “? On le saura tr?s vite.