Ha?ti entre les projecteurs de l’internationale et l’inaction locale

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La communaut? internationale a remis Ha?ti dans son agenda apr?s les ?meutes des derniers jours.

<>, a d?clar? depuis New York le pr?sident colombien Gustavo Petro. Le chef de l’Etat colombien fra?chement ?lu a particip? ? une r?union sur la situation ha?tienne, ce mercredi.

Quelques heures auparavant, le pr?sident am?ricain avait d?clar? : <>.

<>, a dit le pr?sident Joe Biden ? la tribune des Nations unies, ? l’occasion de la 77e Assembl?e g?n?rale, ? New York, mercredi 21 septembre 2022.

En absence du pr?sident dominicain Luis Abinader, c’est le ministre des Affaires ?trang?res de notre voisin, Roberto Alvarez, qui s’est adress? au monde.

Encore une fois, les Dominicains r?clament une implication plus grande de la communaut? internationale dans la recherche de solutions ? la crise ha?tienne.

Ce m?me mercredi, le premier ministre canadien Justin Trudeau a pr?sid? une r?union de plusieurs pays sur Ha?ti. Une autre rencontre est pr?vue vendredi.

Le Secr?taire g?n?ral des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est, lui aussi, prononc? sur la situation ha?tienne en pr?nant un renforcement de la Police nationale d’Ha?ti.

Alors que l’Assembl?e g?n?rale des Nations Unies se poursuit toute la semaine ? New York, on a appris que le premier ministre Ariel Henry ne s’y rendra pas. Rien n’a filtr? sur la ligne que le gouvernement ha?tien compte d?fendre devant la communaut? internationale, cette semaine.

Le gouvernement Henry va-t-il poursuivre avec la posture <> sans chercher ? les r?soudre vraiment ou va-t-il mettre sur la table de nouvelles propositions, des demandes d’aides concr?tes ?

On n’en sait rien.

Aujourd’hui plus qu’hier, les oppositions et le gouvernement en place n’ont jamais paru plus incapables de s’entendre et de proposer des options solides pour amener le pays ? bon port.

Rarement oppositions et gouvernement ont ?t? si ill?gitimes.

Aujourd’hui comme il y a de cela une ann?e, la communaut? internationale n’a jamais paru plus h?sitante sur la conduite ? tenir envers Ha?ti.

Les jours passent, les probl?mes deviennent plus graves, les observateurs avis?s savent que la tr?ve sera de courte dur?e si rien de solide n’est fait en mati?re de s?curit?, d’approvisionnement en produits p?troliers en ressources de toutes sortes pour permettre aux Ha?tiens d’entrevoir des jours meilleurs.

Ha?ti est sous les feux des projecteurs mais l’inaction domine. Encore. En d?pit des discours des uns et des autres.