Ha?ti est ?ligible pour un financement de 64 millions de dollars du Partenariat mondial pour l’?ducation

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ha?ti est ?ligible ? un financement de 64.5 millions de dollars du Partenariat mondial pour l’?ducation, a indiqu? l’organisation dans une correspondance adress?e au ministre de l’Economie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, et au ministre de l’Education nationale et la Formation professionnelle, Nesmy Manigat, en date du jeudi 8 d?cembre 2022.

<>, lit-on dans la correspondance dont une copie a ?t? transmise ? la r?daction du journal.

La proc?dure commence par la pr?paration du pacte de partenariat au plus tard le 1er janvier 2023. Les allocations du financement pour la transformation du syst?me d’Ha?ti sont valables pour les requ?tes de financement finales soumises au plus tard le 30 juin 2024. Cela fixe l’?ch?ance pour soumettre une requ?te de financement ? 18 mois, ce qui comprend: six mois pour pr?parer le pacte de partenariat ; un mois pour permettre au Conseil d’administration du GPE d’approuver le domaine d’intervention du financement ou les interventions propos?es, qui sont identifi?s dans le pacte de partenariat ; et Sept mois pour pr?parer et d?poser la requ?te de financement finale >>, pr?cise la correspondance portant la signature de Padraig Power, directeur de finances du Partenariat mondial pour l’?ducation.

Le financement pour la transformation du syst?me ?ducatif en Ha?ti est r?parti comme suit : allocation indicative du financement pour la transformation du syst?me 31,6 millions USD, fond ? effet multiplicateur jusqu’? 30 millions USD et le financement pour le renforcement des capacit?s du syst?me 2,9 millions USD>>. Ce d?but de la proc?dure d’acc?s au financement pour la transformation du syst?me Ha?ti intervient un jour apr?s la r?union du Conseil d’administration du Partenariat Mondial pour l’Education tenue du 5 au 7 d?cembre 2022, au si?ge de l’UNESCO ? Paris.

Pour b?n?ficier de ce financement, Ha?ti doit d?finir ses priorit?s, avec ses partenaires de l’office national du partenariat en ?ducation, dans l’objectif de transformer le syst?me ? travers le plan d?cennal. <>, a cadr? Nesmy Manigat, contact? par le journal ce vendredi.

<>, a ajout? le ministre de l’?ducation nationale qui veut terminer la proc?dure avant la date limite.

Le Partenariat pour l’?ducation est l’unique fonds mondial r?unissant, au conseil d’administration, les grandes organisations internationales qui financent ou qui ont des expertises en ?ducation. Ha?ti est membre du partenariat depuis 2008. Ce sera pas le premier financement accord? au pays pour transformer le syst?me ?ducatif, ? en croire Nesmy Manigat. <>, a expliqu? Nesmy Manigat, membre du conseil d’administration du partenariat depuis 2016.

<>, a indiqu?, sur Twitter le 7 d?cembre, Nesmy Manigat, pr?sident de la commission Finance et Risque du Partenariat mondial pour l’?ducation.