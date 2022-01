Ha?ti et son bilan annuel au classement mondial de la FIFA

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Avant la prise de fonction de Jean-Jacques Pierre (11 mars) et apr?s le d?part de Marc Collat de la s?lection ha?tienne de football, Ha?ti, qui ?tait demi-finaliste lors de la Gold Cup 2019, mais rel?gu?e en Ligue B des nations de la CONCACAF, occupait la 84e place au niveau du classement mondial de la FIFA. Apr?s sa victoire (2-0) face ? Belize, le 25 mars au stade Sylvio Cator, au mois d’avril, les Grenadiers avaient pris une place pour se positionner au 83e rang. Au fait, les poulains de Jean-Jacques Pierre ont conserv? cette place tout au long des mois de mai, de juin et de juillet.

Parall?lement, la s?lection ha?tienne de football, malgr? son ?crasante victoire (10-0) acquise face ? Turks and Caicos (5 juin) et son strict minimum r?alis? le 8 juin devant le Nicaragua (1-0), allait faire ?liminer dans la course ? la Coupe du monde par le Canada (0-1 et 3-0) les 12 et 15 juin. Qualifi?s pour la Gold Cup, en passant par les barrages, succ?s face ? Saint-Vincent (6-1, le 2 juillet) et devant les Bermudes (4-1, 6 juillet), les Grenadiers, battus (0-1, 11 juillet) par les USA, d?faits (1-4, 15 juillet) par le Canada, mais victorieux (2-1, 18 juillet) de la Martinique, allaient quitter l’?dition 2021 de la plus prestigieuse et lucrative comp?tition au niveau de s?lection de la zone, en phase de poule. Cons?quence imm?diate, en ao?t dernier, Ha?ti a perdu sept places dans le classement publi? par la FIFA pour r?trograder en 90e position.

La s?lection nationale de football, ?limin?e de toutes comp?titions confondues, avait effectu? une tourn?e dans le golfe Persique pour disputer deux rencontres amicales face ? Bahre?n, d?faite humiliante (6-1, 1er septembre) avant de battre la Jordanie (2-0, 4 septembre). Les victoires combin?es de juillet ? septembre ont permis aux Grenadiers de prendre trois places pour se hisser en 87e position.

Entre octobre et novembre, les Grenadiers ne faisaient que du surplace au classement mondial de la FIFA. Durant ces deux mois, les poulains, priv?s de rencontres amicales internationales, n’?taient plus ma?tres de leur destin en rapport au classement publi? par l’instance supr?me du football mondial.

Dans le dernier classement mondial de la FIFA publi? le 23 d?cembre, Ha?ti, avec 1268 points, se trouve dans la deuxi?me partie du tableau, entre la Syrie (86e) et la Zambie (88e). Dans la zone CONCACAF, Ha?ti reste fig?e ? la 10e place derri?re le Mexique, les USA, le Canada, le Costa Rica, la Jama?que, le Panama, le Salvador, le Honduras et le Cura?ao. Cependant, les Grenadiers devancent des pays comme Trinidad, Guatemala, Antigua, Saint-Vincent, Suriname, Nicaragua ou encore R?publique dominicaine.

Le constat est que sous la houlette de Jean-Jacques Pierre, la s?lection ha?tienne de football, qui occupait la 84e place au classement mondial de la FIFA entre janvier et f?vrier, a recul? de trois places pour finir l’ann?e 2021 en 87e position.

Chez les filles, la FIFA n’a publi? que quatre classements, et Ha?ti, plac?e entre la C?te d’Ivoire (61e) et la Jordanie (63e) ?tait 63e, en avril. Elle a pu progresser d’une place pour se hisser en 62e position avec 1391 points tout au long des mois de juin, d’ao?t et de d?cembre 2021.

Avant la publication du prochain classement mondial de la FIFA qui sera publi? le 10 f?vrier 2022, certains observateurs se demandent : la s?lection ha?tienne (masculine) de football, ravag?e par une crise interne mettant en vedette le s?lectionneur national Jean-Jacques Pierre, certains cadres du onze national et le secr?tariat g?n?ral de la FHF, disputera-t-elle au moins un test match ? d?faut de reprendre la comp?tition ?