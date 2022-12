Ha?ti: la campagne de vaccination contre le chol?ra doit d?marrer dimanche

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La campagne de vaccination contre le chol?ra, qui ne cesse de s’?tendre en Ha?ti, va d?buter dimanche, a indiqu? l’ONU, apr?s l’arriv?e des premi?res doses de vaccin dans ce pays, en proie ? une grave crise s?curitaire, ?conomique et sanitaire.

“La campagne de vaccination devrait d?buter dimanche”, a indiqu? mardi St?phane Dujarric, le porte-parole du secr?taire g?n?ral de l’ONU, qui s’est inqui?t? ? de nombreuses reprises de la situation de plus en plus chaotique en Ha?ti, en partie contr?l? par des gangs arm?s.

Le pays a re?u lundi environ 1,17 million de doses de vaccins oraux contre le chol?ra “alors que les cas continuent d’augmenter dans le pays”, avait indiqu? l’Organisation panam?ricaine de la sant? (OPS) dans un communiqu?.

Quelque 500.000 doses suppl?mentaires doivent ?tre livr?es “dans les prochaines semaines”, avait pr?cis? l’organisation.

“? travers Ha?ti, le nombre de cas suspects a augment? de pr?s de 10% au cours de la semaine derni?re. Port-au-Prince reste la zone la plus touch?e mais les cas confirm?s se multiplient malheureusement ailleurs”, a expliqu? M. Dujarric, lors du briefing quotidien de l’ONU ? New York.

La campagne de vaccination va se concentrer tout d’abord sur les parties les plus touch?es du pays (Cite Soleil, Delmas, Tabarre, Carrefour et Port-au-Prince ainsi que Mirabelais) et concerne les habitants ayant plus de un an.

Le chol?ra s’est propag? rapidement ? travers Ha?ti au cours des derni?res semaines. ? ce jour, le D?partement national d’?pid?miologie, des laboratoires et de la recherche (DELR) signale 1.220 cas confirm?s et plus de 280 d?c?s dus au chol?ra dans huit d?partements, avec plus de 14.100 cas suspects r?partis dans les dix d?partements du pays, souligne le communiqu?.

Le vaccin (Evichol) a ?t? fourni par le Groupe international de coordination sur l’approvisionnement en vaccins (IGC), qui g?re le stock mondial de vaccins contre le chol?ra, suite ? une demande du minist?re ha?tien de la Sant? publique et de la Population (MSPP), avait pr?cis? l’OPS.

Mi-novembre, l’ONU avait lanc? un appel ? lever 145,6 millions de dollars pour faire face ? l’?pid?mie.

Mais dans un pays ravag? par la violence des gangs, les besoins humanitaires d?passent la seule question de cette r?surgence du chol?ra, qui avait fait plus de 10.000 morts entre 2010 et 2019.

Ainsi, alors qu’un Ha?tien sur deux ne mange pas ? sa faim, l’ONU pr?pare pour 2023 un plan humanitaire ?valu? ? 719 millions de dollars, soit pr?s de deux fois plus que pour 2022.

