Ha?ti : la crise de l’emploi, crise invisible

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un fait est certain, les entreprises vont au plus mal, aucun investissement n’est annonc?, la fin de la crise se fait attendre. La crise de l’emploi va se poursuivre. Silencieusement. Terriblement. Invisiblement.

Il existe cependant deux sous-secteurs qui tiennent une comptabilit? proche de la r?alit? : le secteur public avec ses employ?s et ses contractuels et le secteur de la sous-traitance qui publie r?guli?rement -comme le secteur bancaire- le nombre de ses employ?s.

Il n’y a pas non plus de statistiques fiables sur ceux qui travaillent. Dans le secteur formel comme dans l’informel, il y a comme un grand flou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.