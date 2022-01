Ha?ti: la d?pression ?conomique se pr?cise

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’Institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI) a publi?, le 28 d?cembre 2021, les comptes ?conomiques qui confirment une contraction ?conomique de l’ordre de -1,8 % pour l’ann?e fiscale 2020-2021. Le produit int?rieur brut (PIB), en volume, ou encore le PIB r?el, avait d?j? connu deux baisses cons?cutives de -1,7 % en 2018-2019 et de -3,3 % en 2019-2020. Pour l’exercice fiscal 2020-2021 clos le 30 septembre 2021, la valeur du PIB r?el ?tait de 614,3 milliards de gourdes contre 625,6 milliards de gourdes l’ann?e pr?c?dente, soit une baisse annuelle de 11,3 milliards de gourdes. En clair, le pays a enregistr? une perte de richesse de 11,3 milliards de gourdes en 2020-2021. Par rapport ? l’ann?e 2018, le PIB r?el a chut? de 43,97 milliards de gourdes en 2021.

Avec une troisi?me ann?e cons?cutive de croissance ?conomique n?gative, c’est la d?pression ?conomique qui prend corps. Il ne s’agit plus d’une simple r?cession ?conomique o? l’activit? ?conomique est r?duite temporairement avant de reprendre son niveau d’avant le ralentissement. La d?pression ?conomique repr?sente plut?t une diminution significative et durable de l’activit? ?conomique. Par exemple, durant la Grande D?pression, la chute s?v?re de l’activit? ?conomique avait dur? de 1929 ? 1933.

En 2021, les trois principaux secteurs de l’?conomie ha?tienne ont enregistr? des baisses significatives. <>, confirme l’IHSI. C’est donc tout le tissu productif de l’?conomie ha?tienne qui a r?gress? en 2021. ? noter que le secteur tertiaire comptait pour 57 % du PIB total en 2021 alors que les secteurs primaire et secondaire en repr?sentaient respectivement 18 et 25 %.

Depuis l’ann?e 1970, la part de l’agriculture ha?tienne dans le PIB a constamment d?clin?. Elle est pass?e de 49,2 % (en 1970) ? 23,9 % en 2011, puis ? 18 % en 2021, soit une chute de 63,4 % en 51 ans. La part du secteur manufacturier est pass?e de 17 % en 1970 ? 25,4 % en 1980 versus 25 % en 2021. La part du secteur des services dans le PIB a constamment cr? en passant de 33,8 % en 1970 ? 57 % en 2021.

Selon l’IHSI, plusieurs facteurs sont ? l’origine de cette contre-performance de l’?conomie ha?tienne. En tout premier lieu, on retrouve <>. L’?conomie ha?tienne, pr?cise l’IHSI, a ?t? prise en otage par ces deux ph?nom?nes pr?dominants en 2021. <>, a-t-il poursuivi.

Jusqu’ici, la Covid-19 n’a que peu affect? l’?conomie ha?tienne compar? ? d’autres pays du monde. Ses incidences ont pourtant ?t? largement ressenties sur le secteur touristique qui avait d?j? fait les frais de l’ins?curit? et de l’instabilit? politique. Les mesures adopt?es par les pays occidentaux dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 ont eu un impact direct et indirect sur ces diff?rents secteurs de l’?conomie. L’h?tellerie et la restauration demeurent deux des exemples ?loquents.

L’IHSI indique aussi <>. De m?me, le tremblement de terre du 14 ao?t 2021, survenu un mois et demi avant la fin de l’ann?e fiscale, a frapp? s?v?rement la r?gion m?ridionale du pays qui avait affect? consid?rablement l’?conomie du grand Sud au cours du dernier trimestre de l’exercice fiscal 2020-2021.

L’une des cons?quences des trois ann?es cons?cutives de croissance ?conomique n?gative demeure la chute des investissements qui ont enregistr?, en volume, une baisse consid?rable de -21,8 %, selon l’IHSI. Les investissements des administrations publiques ont de leur c?t? diminu? de -28 % par rapport ? l’ann?e derni?re. L’une des rares bonnes nouvelles r?side dans la hausse de 105,2 % des investissements directs ?trangers (IDE) qui sont pass?s de 25 millions de dollars am?ricains en 2020 ? 51,3 millions ? la fin de l’exercice fiscal 2021. Ce montant demeure quand m?me n?gligeable compar? ? celui de la R?publique dominicaine.

Selon la banque centrale de la R?publique dominicaine, le stock d’IDE en territoire voisin est pass? de 1,7 milliard de dollars am?ricains en 2000 ? 39,1 milliards en 2018, soit pr?s de 50 % du PIB dominicain. Si par le pass? ces investissements ?taient concentr?s dans l’industrie, le commerce, les t?l?communications et le tourisme, ils sont ces derniers temps beaucoup orient?s vers l’?nergie, l’immobilier et les mines. Les ?tats-Unis, le Canada et l’Espagne demeurent les principaux pays investisseurs. Ces derni?res ann?es, la France a augment? sa pr?sence avec les multinationales comme Vinci Airports et Total.

Pire ann?e du secteur agricole en dix ans

La valeur ajout?e de la branche Agriculture, sylviculture, ?levage et p?che ?tait ?valu?e ? environ 99,5 milliards de gourdes constantes en 2021, soit une baisse de -4,1% par rapport ? l’ann?e pr?c?dente o? elle ?tait de 103,8 milliards de gourdes. Au regard de son apport au PIB, pr?cise l’IHSI, l’ann?e 2021 est consid?r?e comme ?tant la pire pour le secteur agricole au cours de la derni?re d?cennie. La production de riz est parmi les rares ? avoir enregistr? une hausse de 6,1 % l’ann?e derni?re. Les produits c?r?aliers tels que le ma?s et le sorgho ont vu leur production diminuer en moyenne de -12,9% en 2021 contre -8,5% en 2020. En 2021, la production de tubercules a chut? de -5,6% contre -1,4% en 2020, ? l’exception de l’igname qui s’est relativement bien comport? avec une croissance positive de 21.0%.

La production des cultures mara?ch?res a aussi chut? de -5,1%. M?me la production de banane a diminu? de -16 % au terme du mandat de <>. La production d’haricots a baiss? de -13%, celui de l’orange de -23% et les autres fruits en moyenne de -18,3%. Par contre, la production des citrus et des limes a enregistr? une hausse de 3,1 % en 2021, largement inf?rieure ? celle de 7,5% en 2020.

Parmi les facteurs pouvant expliquer le d?clin de la production agricole en 2021, l’IHSI retient : i) Une perte de productivit? due ? la d?gradation de beaucoup de bassins versants ii) Des contraintes li?es ? l’irrigation dans certaines r?gions ? haute intensit? agricole iii) Une insuffisance des investissements dans le secteur iv) Une r?duction des espaces cultivables dues ? la prolif?ration de constructions anarchiques v) Un manque et une inad?quation des cr?dits accord?s dans le secteur vi) Une r?duction des aides en faveur des groupements paysans cultivateurs ? travers l’octroi d’outils et de semences agricoles dans le cadre des programmes visant le renforcement de la production agricole.

Les industries extractives ont, elles aussi, connu une contraction de leur valeur ajout?e constante de l’ordre de -3,2% contre -1,0% pour l’exercice pr?c?dent. La valeur ajout?e des industries de fabrication ont diminu? de -1,7% par rapport ? l’ann?e pr?c?dente. Elle a totalis? environ 107 milliards de gourdes ? prix constants. Selon l’IHSI, <>.

La valeur ajout?e de la branche ?lectricit? (3.2 milliards de gourdes constantes) a recul? de -16,4% en 2021 par rapport ? l’exercice ant?rieur o? elle avait ?galement d?cru de -25,2%. La production globale d’?lectricit? ?valu?e ? 545,06 millions de kwh en 2021 contre 572,1 millions de kwh l’ann?e pr?c?dente. Le secteur des B?timents et travaux publics (BTP) a d?cru de – 4,5 % en passant de 28,6 milliards de gourdes en 2020 ? 27,3 milliards de gourdes en 2021.

Qu’en sera-t-il pour l’ann?e 2022 ?

<>, r?pond l’IHSI qui mentionne le fait que <>. Outre les contraintes structurelles r?currentes qui retardent g?n?ralement le d?veloppement de beaucoup de secteurs d’activit?s ?conomiques, l’organe national de statistique souligne aussi l’absence d’un climat propice aux affaires qui reste et demeure l’un des handicaps conjoncturels majeurs ? la relance v?ritable de l’?conomie.

Il faudrait donc des mesures drastiques visant ? juguler ces obstacles structurels et conjoncturels. Or, les trois premiers mois de l’ann?e fiscale 2021-2022 ne sont gu?re rassurants en ce sens. Autrement dit, Ha?ti n’est pas ? l’abri d’une quatri?me ann?e cons?cutive de croissance ?conomique n?gative.

Thomas Lalime

[email protected]