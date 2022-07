Ha?ti, l’entente fait la force

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La s?lection nationale de football des amput?s a lamin? samedi ? Miami, au stade Emmanuel Sanon de Little Haiti, la s?lection am?ricaine par 6 buts ? 0. C’est un exploit. En mars dernier, en ?liminatoire, les Am?ricains avaient battu les Ha?tiens 2-1. Belle revanche en match amical.

Pour gagner, les Ha?tiens avaient une s?lection renforc?e de joueurs vivant en Ha?ti et d’autres aux USA. Des anciens qui ont d?j? particip? ? une Coupe du monde de la cat?gorie et de jeunes joueurs. En octobre prochain, en Turquie, ils participent ? une nouvelle Coupe du monde de leur cat?gorie.

L’entente entre les uns et les autres est le point fort de cette formation.

Il en est de m?me pour la s?lection ha?tienne de football f?minin. Les joueuses ?voluent partout mais se rassemblent pour d?fendre les couleurs nationales. Comme pour les amput?s, l’entraineur est un ?tranger, Fran?ais pour les filles, Am?ricain pour les messieurs.

La vraie langue de ces deux ?quipes est l’amour du football.

Autre ?quipe, autre histoire, m?me victoire, la s?lection nationale ha?tienne U-21 de volley-ball est sortie championne de la Cara?be dans sa cat?gorie ? l’issue d’un tournoi ? Trinidad et Tobago. Trois joueurs ha?tiens ont d?croch? des distinctions individuelles.

Oubli?e du grand public mais pr?sente sans r?pit dans le coeur et les efforts des joueurs et des dirigeants de la F?d?ration ha?tienne de Volley-ball, la pratique de ce sport continue de faire son chemin et d’?crire son histoire.

Faute de grande affluence et de public monstre pour les soutenir, joueurs, joueuses, entra?neurs et dirigeants font preuve d’une entente parfaite pour d?crocher des r?sultats.

Dans la musique aussi les Ha?tiens s’entendent. Klass a rendu hommage ce week-end ? Tropicana, plus pr?cis?ment au chanteur de 56 ans de carri?re Parisien Fils-Aim? lors d’une soir?e de gala au Hyatt Regency de Miami. Belle f?te, belle entente entre membres de formations musicales diff?rentes et musiciens de g?n?rations diff?rentes.

Rutshelle et Tafa Mi-Soleil ont partag? une m?me sc?ne ce week-end, pendant que Wendy affiche concert apr?s concert une belle brochette de stars de la musique ha?tienne. L’entente fait la force dans la musique et tout le monde y gagne.

Les derniers qui l’ont compris repr?sentent le groupe le plus hot des derni?res ann?es : Carimi.

Les propri?taires et fondateurs de CARIMI avaient d?cid? un jour de se disperser et les trois messieurs Carlo, RIchard et MIkael avaient fait chacun leur chemin.

Pour le meilleur et pour la force, une entente a ?t? trouv?e et ils s’appr?tent ? remonter ensemble sur sc?ne dans l’une des plus grandes salles de spectacle de France et attendent de reconqu?rir le monde comme CARIMI.

Ce retour est une grande premi?re dans l’histoire de la musique ha?tienne. Il illustre ? merveille que l’entente fait la force.

Le seul secteur qui refuse de prendre l’entente comme ciment de leur aventure demeure le secteur politique. Nos politiciens cultivent la division comme d’autres le riz. Malheureusement ils ne r?coltent pour le pays que l’ins?curit?, la corruption et la mauvaise gouvernance.

Messieurs, l’entente fait la force en Ha?ti comme ailleurs sauf quand la raison du plus fort s’impose. Pour le moment, vos faiblesses vous divisent et vous vous baignez tous dans un grand bain d’immobilisme. Pour notre malheur.