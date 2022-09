Ha?ti : les nouveaux prix des produits p?troliers

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Depuis lundi, Port-au-Prince est en ?bullition avec des rues barricad?es et des pneus enflamm?s ?rig?s un peu partout, ce qui paralyse totalement les activit?s du quotidien. Les commerces, les banques commerciales et l’administration publique ne fonctionnent pas. La circulation automobile est pratiquement impossible ? plusieurs endroits. Hormis les manifestants, il n’y a que de rares pi?tons dans les rues.

