Ha?ti : L’ONU et des ambassades ?vacuent tout ou une partie de leur personnel

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s l’entr?e Sud de Port-au-Prince, c’est l’entr?e Nord qui est en passe de devenir un no man’s Land. Si il n’y a pas eu de manifestations ? Port-au-Prince ces derniers jours, le commerce et le transport ont fonctionn? ces deux derniers jours, les stocks de carburant s’amenuisent alors qu’un puissant chef de gang, le chef de G-9, Jimmy Ch?rizier, revendique le blocage du terminal de Varreux o? sont stock?s 70% des produits p?troliers d’Ha?ti.

Avant l’ONU plusieurs missions diplomatiques bas?es en Ha?ti ont soit ferm? leurs portes, soit renvoy? leur personnel dans leurs pays d’origine. La situation socio-politique et s?curitaire s’est d?grad?e depuis fin ao?t. Des manifestations contre la vie ch?re, l’ins?curit? et pour r?clamer le d?part du Premier ministre Ariel Henry ont ?t? ?maill?es de violences. Des pillages ont ?t? observ?s tant ? Port-au-Prince qu’en province. Les gangs continuent d’imposer leur loi.

L’?vacuation du personnel non critique de l’ONU en Haiti est recommand?e en raison du contexte s?curitaire actuel, a appris Le Nouvelliste. Cette d?cision intervient alors que les unes apr?s les autres les ambassades et organisations internationales pr?sentes en Ha?ti ferment leur mission, r?duisent la voilure ou ?valuent que faire.

