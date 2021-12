Ha?ti : nouveau pic de l’inflation avec des variations mensuelle et annuelle de 4,7% et 24,6% en novembre 2021

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’Indice G?n?ral des Prix ? la Consommation (IPC, 100 en 2017-2018) qui se chiffrait ? 188.7 en octobre 2021 est pass? ? 197.5 en novembre, affichant ainsi des variations mensuelle et annuelle de 4,7 % et de 24,6 %, contre respectivement 4,6 % et 19,7 % le mois pr?c?dent a inform? l’Institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI) dans la derni?re ?dition de sa rubrique mensuelle, <>. Cette progression des prix observ?e en novembre s’explique, en partie, par la hausse des cours mondiaux, avec des effets induits sur le prix des principaux produits de consommation des m?nages

Selon les donn?es de l’IHSI, quasiment toutes les divisions de consommation ont contribu? ? la hausse de l’inflation en novembre 2021 : “Produits alimentaires et boissons non alcoolis?es” (5,9 % sur un mois et 29,5 % sur un an), “Articles d’habillement et chaussures” (4 % sur un mois et 24,5 % sur un an), “Meubles, articles de m?nage et entretien courant du foyer” (4,3 % sur un mois et 25,5 % sur un an) et “Sant?” (1.8 % sur un mois et 25,8 % sur un an).

Les produits qui ont surtout influenc? le glissement annuel de l’IPC sont :

Alimentation : riz (en moyenne 44,9 %), viandes (en moyenne 28,8 %), lait en poudre (en moyenne 31,3 %), l’huile comestible (58,9 %), citron (36,6 %), bananes (en moyenne 32,5 %), pois (en moyenne 25,4 %) et sucre (en moyenne 30,2 %)

Articles d’habillement et chaussures : robe (33,1 %), chemise (24,9 %), pantalon pour homme (25,8 %), souliers et tennis (34,1 %) et sandales (26,1 %).

Meubles, articles de m?nage et entretien courant du foyer : salle ? manger (48,8 %), lit (47,9 %) et matelas (41,1 %).

Sant? : m?dicaments (33,5 %) et lunettes ? verres correcteurs (24,1 %).

Comme c’?tait le cas en octobre, une hausse plus importante des prix a ?t? observ?e au niveau des produits import?s, soit 32.3 % en glissement annuel contre 20.4 % pour les produits locaux.

Enfin, sur le plan r?gional, toutes les r?gions g?ographiques ont contribu? ? l’accroissement de l’inflation en novembre 2021. Par contre, les variations les plus significatives par rapport au mois de novembre 2020 concernent surtout le Reste Ouest et le Sud qui ont affich? 26 % et 26,3 % respectivement. La r?gion de l’Aire M?tropolitaine a ?t? 23,9% ; la r?gion Nord de 23,6% et la r?gion Transversale 24,1%.

Cyprien L. Gary