Ha?ti : pourquoi le billet vert devient si rare ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au cours de son intervention le 2 janvier 2022 ? l’espace Lesly Delatour de la radio M?tropole, anim? par notre confr?re Kesner Pharel, le gouverneur de la Banque de la R?publique d’Ha?ti (BRH), Jean Baden Dubois, a ?tal? les raisons pour lesquelles les billets de dollars am?ricains se font si rares. Il a toutefois pr?cis? qu’il n’y a aucun probl?me pour effectuer des transactions en dollars am?ricains. Il existe plut?t un probl?me de num?raire ou de disponibilit? de billets de dollars am?ricains sur le march? local. C’est-?-dire qu’il n’y a aucune limite sur les transactions en dollars am?ricains. La limite impos?e par les banques commerciales concerne uniquement les retraits en cash de dollars am?ricains.

Autrement dit, quelqu’un peut ne pas pouvoir repartir avec plus de 200 dollars am?ricains en poche mais il pourra effectuer un virement, un SPIH ou un paiement de plus de 1 000 dollars am?ricains si ce montant est disponible sur son compte. Dans un entretien accord? le 30 d?cembre 2021 ? l’?mission <> sur t?l? 20, anim?e par notre confr?re Robenson Geffrard, l’?conomiste Pierre Marie Boisson, pr?sident du Groupe Sogesol, avait tenu des propos similaires. Il avait, lui aussi, confirm? qu’il y a uniquement un probl?me de disponibilit? de dollars am?ricains.

D’o? vient alors le probl?me de raret? de num?raire?

Que s’est-il vraiment pass? ? Il faut analyser la crise ?conomique que traverse le pays et bien comprendre le m?canisme des transferts sans contrepartie de la diaspora pour mieux r?pondre ? ces questions. S’il est vrai que le pays a re?u quatre milliards de dollars de transferts de la diaspora en 2021, si l’ensemble des b?n?ficiaires allait r?clamer leur montant en cash, il n’y aurait certainement pas suffisamment de dollars am?ricains pour les payer. Il n’y en aurait pas m?me pour satisfaire la demande en cash de la moiti? des quatre milliards de dollars re?us par les b?n?ficiaires. La raison est simple : quand un membre de la diaspora se pr?sente ? une maison de transfert ? l’?tranger pour compl?ter une transaction, cette maison ne fait qu’?mettre un ordre de paiement ? un partenaire en Ha?ti. L’argent ne fait pas le voyage. Le partenaire local doit trouver de la disponibilit? de billets verts sur place pour honorer l’ordre de paiement de transfert.

Pourquoi le probl?me n’?tait pas aussi grave avant ? Parce qu’une bonne partie de cette demande ?tait satisfaite par le march? de transfert informel, ces gens qui rentraient en Ha?ti avec des dollars au b?n?fice de leurs fr?res et soeurs, des cousins, cousines et amis. Avec la vague d?ferlante des kidnappings et de l’ins?curit?, les membres de la diaspora rentrent de moins en moins au pays. Les touristes, n’en parlons pas. Les investissements directs ?trangers (IDE) sont r?duits ? une peau de chagrin. Ils sont pass?s quand m?me de 25 millions de dollars am?ricains en 2020 ? 51,3 millions en 2021, soit une augmentation de 105,2%, selon les comptes ?conomiques publi?s par l’Institut ha?tien de statistique et d’informatique (IHSI). Mais ce montant demeure n?gligeable compar? ? celui de la R?publique dominicaine o? les IDE s’?levaient d?j? ? 1,7 milliard de dollars am?ricains en 2000 versus 39,1 milliards en 2018, soit pr?s de 50 % du PIB dominicain de cette ann?e.

L’offre de dollars am?ricains se rar?fie donc consid?rablement en Ha?ti. Et pour ne rien arranger, en 2020, il y a eu l’arr?t complet des vols vers Ha?ti pour environ un mois. Aucun dollar am?ricain ne rentrait de main en main durant cette p?riode. Les transferts formels via les maisons de transfert ont alors augment?, engendrant ainsi une hausse de la demande de billets verts sur le march? local.

La seule option qui restait ?tait qu’Ha?ti, ? travers la BRH, sollicite des dollars de la banque centrale am?ricaine, la <>. Mais l? encore, la BRH ne peut r?clamer plus que 500 millions de dollars am?ricains puisqu’elle est contrainte par le niveau des r?serves internationales qui ne d?passent plus ce montant. Parall?lement, le montant des transferts n’a cess? d’augmenter ces derni?res ann?es. Pour l’ann?e 2021, la hausse a ?t? de 21 %. L’augmentation de la demande locale pour la devise am?ricaine est donc croissante.

Pendant ce temps, la capacit? du pays ? se procurer des dollars am?ricains diminue consid?rablement. Les importations s’?levaient ? 5,2 milliards de dollars am?ricains pour des exportations de l’ordre de 1,1 milliard de dollars am?ricains. ?videmment, les transferts sans contrepartie de la diaspora de quatre milliards de dollars ont rendu possibles ces importations.

Que faire?

L’impossibilit? d’approvisionner le march? local convenablement en dollars am?ricains a conduit la BRH ? autoriser le paiement des transferts en gourdes afin d’?viter le d?faut de paiement des transferts. En principe, pr?cise le gouverneur Dubois, il s’agit de la responsabilit? des banques et des maisons de transfert de s’assurer de la disponibilit? des dollars am?ricains pour honorer les transferts de la diaspora. Mais il se pose ? ce niveau ?galement un autre probl?me majeur, celui du <> qui dissuade les partenaires internationaux ? transf?rer des montants ?lev?s de billets verts vers Ha?ti.

La BRH a d? puiser dans ses r?serves aupr?s de la FED afin de confier, apr?s autorisation de celle-ci, le transport ? une compagnie. <>, confirme M. Dubois. Un processus qui a n?cessit? des n?gociations de plus de six mois pour que la FED v?rifie l’ensemble des proc?dures de la BRH.

Pour faire face ? la p?nurie, Jean Baden Dubois recommande aux utilisateurs d’augmenter l’utilisation de ch?ques, de SPIH, des cartes ?lectroniques et des virements en ligne entre les op?rateurs et/ou les clients. Malheureusement, la pr?dominance du secteur informel dans l’?conomie ha?tienne ne facilite pas ces solutions. Les Ha?tiens utilisent le cash ? outrance.

Le gouverneur affirme ?galement que certaines banques priv?es essaient d’importer des dollars de leur c?t? pour essayer de l?cher la contrainte li?e aux r?serves nettes internationales de la BRH. Il confirme le fait qu’une des banques commerciales ha?tiennes arrive d?j? ? faire entrer des dollars am?ricains sur le march? local avec l’autorisation de la banque des banques.

Une circulaire de la BRH avait autoris? les maisons de transfert ? d?poser les montants sur des comptes en dollars am?ricains pour ?viter aux b?n?ficiaires de perdre aux changes quand ils re?oivent les transferts en gourdes. Le gouverneur Dubois confirme une augmentation du nombre de comptes en dollars dans le syst?me bancaire. Mais toujours est-il que les d?tenteurs de ces nouveaux comptes exigent des retraits en esp?ces qui ne jouent pas en faveur de la disponibilit? des dollars am?ricains sur le march?. Le vrai probl?me demeure donc le diff?rentiel de taux de change utilis? par les banques et les maisons de transfert qui paient les transferts en gourdes ? un faible taux de change compar? ? celui utilis? pour la vente de dollars pour les clients qui ont n?cessairement besoin de cash.

Un nombre ?lev? de transactions se fait encore en dollars am?ricains ? travers le pays. Et ce probl?me semble d?passer les autorit?s politiques et mon?taires. Jean Baden Dubois a aussi point? du doigt la vell?it? de la majorit? des agents ?conomiques de profiter d’une certaine rente sur le taux de change, une fa?on ? peine voil?e de faire allusion ? l’importance de la sp?culation de ces agents sur la hausse de la demande de dollars am?ricains.

Au cours de l’ann?e 2021, la BRH a vendu environ 700 millions de dollars am?ricains. Un montant qui demeure quand m?me largement inf?rieur ? la demande du march?. La BRH a d? aussi puiser dans ses r?serves pour payer les importations de produits p?troliers. Les effets de ces transactions sp?cifiques se font sentir sur le taux de change sans n?gliger le large d?ficit de la balance commerciale de pr?s de quatre milliards de dollars am?ricains en 2021. Le taux de r?f?rence de la BRH s’?levait ? 100,31 gourdes pour un dollar am?ricain le vendredi 7 janvier 2022 alors que le taux d’achat de certaines banques d?passait d?j? 104 gourdes et le taux de vente ?tait encore plus ?lev?. Cette diff?rence entre le taux de r?f?rence de la BRH et les taux pratiqu?s par les banques commerciales et les maisons de transfert se fait sentir dans les poches des b?n?ficiaires de transferts de la diaspora.

Thomas Lalime

[email protected]