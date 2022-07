Ha?ti pourra-t-elle mettre en oeuvre les engagements pris envers le FMI ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La direction du Fonds mon?taire international (FMI) a approuv? le Staff monitored program (SMP) n?goci? avec Ha?ti. L’annonce ?tait attendue depuis des mois.

<>, a pr?cis? le communiqu?.

Cette premi?re ?tape, obligatoire pour un pays qui perd de plus en plus ses rep?res et qui souhaite revenir ? la normale, n’apportera pas d’argent dans les caisses de l’?tat ha?tien. Mais si les recommandations sont suivies, l’argent viendra.

De peyi l?k ? la crise Covid, de l’assassinat du president Jovenel Mo?se ? la guerre en Ukraine qui a fait s’envoler les prix des produits p?troliers, Ha?ti vit aujourd’hui dans une ?conomie mondiale en crise de production, en crise de moyens de transport et en inflation g?n?ralis?e. C’est ce pays, apr?s trois ans de croissance n?gative, qui va essayer de mettre de l’ordre dans ses finances publiques. C’est obligatoire mais compliqu?.

Le communiqu? a r?v?l? que, dans le contexte difficile actuel, <>.

<>

<>, peut-on lire.

Autre engagement pris par les autorit?s, selon le communiqu?, est celui de mettre en oeuvre une s?rie de mesures administratives, notamment le renforcement de l’utilisation du num?ro d’identification fiscale et l’assainissement des portefeuilles des contribuables, la r?vision des r?gimes fiscaux sp?ciaux dans un nouveau Code des imp?ts, notamment en supprimant certaines exon?rations, la finalisation et la publication des nouveaux Code des imp?ts, Code des douanes et Tarif des douanes.

<>, croit savoir le service de communication du FMI.

Selon le communiqu? du FMI, le SMP permettra d’att?nuer le financement mon?taire, l’inflation et la surchauffe du march? des changes.

<< Le financement du d?ficit budg?taire par la banque centrale a aliment? l'inflation, exer?ant une pression sur le taux de change et entra?nant un cercle vicieux de hausse des co?ts des subventions aux carburants, de financement mon?taire suppl?mentaire du d?ficit et de hausse de l'inflation. Le programme vise ainsi ? augmenter les ressources pour les d?penses productives et ? r?duire le financement mon?taire du d?ficit budg?taire en vue de r?duire l'inflation. Ceci est essentiel pour la population ?tant donn? le lourd fardeau impos? aux pauvres par la forte augmentation des prix.

Les subventions aux carburants ont absorb? au moins un tiers des recettes int?rieures et ?vinc? les d?penses productives d’investissement, de sant? et d’?ducation. Ils sont ?galement tr?s in?quitables, avec plus de 90 % des b?n?fices allant aux 10 ? 20 % sup?rieurs de l’?chelle des revenus en Ha?ti.

Dans cette optique, les autorit?s pr?voient de pr?parer le terrain pour ?ventuellement s’attaquer ? ce probl?me. Dans un premier temps, ils ont lanc? en avril plusieurs programmes sociaux dans le cadre du Programme d’urgence destin? aux groupes touch?s par les ajustements ant?rieurs des prix des carburants.

Les autorit?s ha?tiennes renforceront ?galement le cadre de la politique mon?taire et limiteront les interventions de change pour lisser une volatilit? excessive afin d’?liminer progressivement l’?cart avec le march? parall?le.

Des ?tapes cl?s sont ?galement pr?vues pour am?liorer le cadre r?glementaire financier et mettre ? jour la r?glementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML/CFT) afin de r?pondre aux normes internationales >>, a d?taill? le communiqu?, ajoutant qu’au cours de ce programme les services du FMI travailleront en ?troite collaboration avec les autorit?s pour soutenir la mise en oeuvre de leur programme et les aider ? obtenir le soutien du public.

? bien lire les engagements pris par les autorit?s ha?tiennes, on devrait s’attendre ? des changements majeurs. Des changements indispensables mais si difficiles ? mettre en oeuvre qu’on se demande jusqu’? quel point les objectifs pourront ?tre atteints.

Remettre de l’ordre dans la maison Ha?ti est de notre responsabilit?. Mais n’oublions jamais que le d?sordre actuel est aussi de notre fait. L’?tat ha?tien pourra-t-il trouver les rem?des aux maux qu’il encourage ?

D’ici onze mois, si tout se passe bien, Ha?ti pourra revenir sur le march? de l’aide. Pas encore celui des pr?ts. Une situation assainie et un agenda politique clair sont les minimums indispensables pour passer ? une autre ?tape. Des ?lections g?n?rales r?ussies seraient encore mieux, mais ne r?vons pas.

Dans onze mois bien des choses peuvent se passer comme on peut se retrouver dans la m?me situation qu’aujourd’hui avec des responsables politiques qui ne sont nullement press?s de sortir du trou.

Pour notre malheur, il n’y a ni li?vre ni tortue dans la classe politique, opposition et gouvernement compris.